Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, prend la parole lors de la réunion. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – La 27e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale a débuté dans matinée du 11 octobre à Hanoï.



Dans son discours d’ouverture, le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a indiqué que cette réunion devrait durer cinq jours et porterait sur 16 groupes de questions importantes.



Parmi ces sujets, 12 concernent des contenus qui seront soumis à l’Assemblée nationale lors de sa 6e session.



Il s’agit de rapports du gouvernement sur la mise en œuvre de plans de développement socio-économique ; de rapports du gouvernement sur les questions budgétaires et financières ; d’un rapport sur les résultats du suivi de la résolution et de la réponse aux recommandations des électeurs envoyées à la 5e session de la 15e Assemblée nationale ; d’un rapport du gouvernement sur l'accueil des citoyens et la résolution des plaintes et des dénonciations en 2023.



En outre, les participants discuteront d’un rapport du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam synthétisant les opinions et recommandations des citoyens envoyés à la 6e session de l'Assemblée nationale.