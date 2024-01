Hanoï, 27 janvier (VNA) - Le Bureau politique et le Secrétariat du Comité central du Parti ont convoqué une réunion le 27 janvier pour envisager des mesures disciplinaires à l'encontre d'un certain nombre d'organisations et de membres du Parti pour violation des règlements du Parti.Les collectifs comprenaient le Comité chargé des affaires du Parti du ministère de l'Industrie et du Commerce pour le mandat 2016-2021.Après avoir examiné la proposition de la Commission d'inspection du Comité central du Parti, les membres du Bureau politique et du Secrétariat ont conclu que ce Comité avait violé le principe du centralisme démocratique, les règlements du Parti, les lois de l'État et les règlements de travail, et avait fait preuve d'un manque de responsabilité et d'une direction et d'un leadership détendus, conduisant à de nombreux actes répréhensibles qui ont entraîné de graves conséquences ainsi qu'un risque de perte importante d'argent et de biens de l'État, des investisseurs et des consommateurs, ainsi qu'un gaspillage des ressources sociales.Le Comité est également responsable de nombreuses affaires pénales au sein du ministère du Commerce, impliquant de nombreux responsables, suscitant l'inquiétude du public et affectant négativement la réputation des organisations du Parti et des agences de gestion de l'État, ont-ils déclaré.Il a également ignoré les instructions et les décisions des agences autorisées, tout en édictant et en appliquant des règlements de travail qui allaient à l'encontre des règles du Bureau politique, en émettant des résolutions qui violaient les règlements de travail et en ne mettant pas sérieusement en œuvre les instructions du Bureau politique et du Premier ministre. Par conséquent, des affaires pénales ont eu lieu au ministère du Commerce, avec de nombreux fonctionnaires et membres du Parti violant la loi, et de nombreux membres du Comité et vice-ministres ont été poursuivis et détenus.Lors de la réunion, le Bureau politique et le Secrétariat ont également discuté des violations commises par certaines organisations du Parti et membres de l'Organisation du Parti de la province de Bac Ninh (Nord), notamment le Comité du Parti de Bac Ninh au cours des mandats 2010-2015 et 2015-2020, ainsi que d'anciens membres du Parti. Nguyen Nhan Chien, secrétaire du Comité provincial du Parti et ancien président du Comité populaire provincial, Nguyen Tu Quynh, ancien secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et ancien président du Comité populaire provincial.Ils ont également discuté des actes répréhensibles de certains membres des organisations du Parti des provinces de Lam Dong et An Giang, notamment le membre du Comité central du Parti et le président du Comité populaire de Lam Dong Tran Duc Quan.En conclusion de la réunion, le Bureau politique et le Secrétariat ont décidé de donner des avertissements au Comité permanent du Comité du Parti de Bac Ninh pour les mandats 2010-2015 et 2015-2020.L'ancien vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung et l'ancien ministre, président du Bureau gouvernemental Mai Tien Dung ont été réprimandés.Le Bureau politique et le Secrétariat ont proposé au Comité central du Parti d'expulser l'ancien secrétaire du Comité du Parti de Bac Ninh et ancien président du Comité populaire provincial de Bac Ninh, Nguyen Nhan Chien, et le membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité du Parti de Lam Dong et président du Comité populaire provincial de Lam Dong, Tran Duc Quan.Le Secrétariat a donné des avertissements au Comité chargé des affaires du Parti du ministère de l'Industrie et du Commerce pour le mandat 2016-2021 et a réprimandé le Comité chargé des affaires du Parti du ministère de l'Industrie et du Commerce pour le mandat 2021-2026. – VNA