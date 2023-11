Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Le gisement de Lac Da Vang, avec un investissement de près de 700 millions de dollars, vient de recevoir la décision finale d'investissement, ouvrant ainsi l’espoir de créer une grande source d’emplois pour la Société de services techniques de PetroVietnam (PVS) et celle de PV Drilling dans un avenir proche.



Le 3 novembre, Murphy Oil des États-Unis a publié la décision finale d'investissement pour le gisement de Lac Da Vang au Vietnam et s'est fixé pour objectif d'exploiter le premier flux de pétrole commercial en 2026. Pour rappel, en juin 2023, le plan de développement de ce gisement avait été approuvé avec un investissement de 693 millions de dollars.



Plus précisément, la PVS a soumis le projet de construction d'une plate-forme centrale de traitement et d'une plate-forme de tête de puits d'une valeur contractuelle totale de 283 millions de dollars, qui devraient être construites entre 2024 et 2026. De nombreuses institutions financières estiment qu'avec ses expériences et sa capacité prouvées par la mise en œuvre d'une série de projets nationaux et étrangers, la PVS remportera probablement les contrats.



La Société boursière Vietcap estime que si ces contrats étaient remportés, les travaux du gisement de Lac Da Vang pourraient contribuer à hauteur de 11 millions de dollars au bénéfice total de la PVS pendant la période 2024 - 2028, soit l'équivalent de 3 % de son bénéfice net sur la période 2024-2028.



Par ailleurs, la PVS est également candidate à un contrat de location de stockage flottant, de traitement et d'exportation de pétrole brut (FSO/FPSO), qui devrait commencer en 2026 lorsque le gisement de Lac Da Vang sera officiellement ouvert.



La PVS, unité de premier rang du pays en matière de services FSO/FPSO, est actuellement propriétaire/copropriétaire de six FSO/FPSO et fournit des services de gestion, d'opération, d'exploitation et de maintenance pour huit autres dans le pays et à l'étranger.



Murphy Oil étudie également le marché pour trouver un partenaire pour fournir une plate-forme de forage auto-élévatrice pour construire huit puits au gisement de Lac Da Vang en 800 jours. PV Drilling devrait participer à l’appel d’offres.



PV Drilling est la principale unité du pays en matière de services de forage et de prospection et d'exploitation pétrolière. En particulier, sa flotte d'appareils de forage est la plus jeune en âge d'exploitation par rapport à ses concurrents de la région.



Vietcap estime que si PV Drilling remporte le contrat du gisement de Lac Da Vang, les travaux de forage seront effectués à partir de 2026 avec une valeur contractuelle estimée à 294 millions de dollars, ce qui équivaut à son chiffre d'affaires total actuel d'un an, conformément au plan de développement du gisement.



Les institutions financières affirment que la décision finale d'investissement accordée au gisement de Lac Da Vang est une information positive pour les activités nationales de prospection et d'exploitation de 2024.



Le gisement de Lac Da Vang fait partie du lot 15/1-05 du bassin de Cuu Long au Vietnam, avec une production d'exploitation approuvée de 20 000 à 25 000 barils/jour, équivalant à 10 à 12 % de la production pétrolière actuelle du pays.



Murphy Oil détient actuellement 40 % des intérêts du projet en tant qu'opérateur, la Compagnie générale de prospection et d'exploitation pétrolières, 35 % et SK Energy de République de Corée, 25 %. - VNA