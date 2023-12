Bui Trung Thuong, conseiller commercial vietnamien en Inde , à la séance de discussion sur les textiles, les chaussures et les aliments transformés. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Une délégation d'entreprises vietnamiennes a participé à Bihar Business Connect 2023, qui se tient dans l'État indien du même nom les 13 et 14 décembre.

C'est la première fois que le Bihar organise un événement de promotion du commerce et des investissements d'une telle envergure qui offre aux entreprises l'occasion de se rencontrer, d'échanger des informations et de rechercher des opportunités de coopération dans les domaines de l'agriculture, de la transformation alimentaire, des technologies de l'information, de l'électronique, de l'habillement, du cuir, des services, de l’hôtellerie et du tourisme.

Lors d'une séance de discussion sur les textiles, les chaussures et les aliments transformés, Bui Trung Thuong, conseiller commercial vietnamien en Inde, a discuté des opportunités de coopération commerciale et d'investissement entre les localités vietnamiennes et l'État indien.

Selon lui, les réalisations et les avantages des deux parties peuvent contribuer à promouvoir la coopération bilatérale dans tous les domaines, de l'économie au commerce, en passant par les investissements, les échanges culturels, le tourisme et les services. Le Vietnam est prêt à échanger des opportunités de coopération dans les domaines du textile et de l'agriculture avec l'État du Bihar.

A cette occasion, le Service commercial du Vietnam en Inde a soutenu le Département de l'Industrie et du Commerce de la province de Vinh Long (Sud) pour faire promotion de ses produits typiques tels que les fruits, les aliments transformés et les produits OCOP (une commune, un produit) lors de l'événement.

Les entreprises et les entrepreneurs du Bihar ont montré leur intérêt pour les produits vietnamiens et leur souhait d'échanger et d'explorer les opportunités d'investissement et de coopération avec les entreprises du Vietnam en général et de Vinh Long en particulier. -VNA