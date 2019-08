L'hôpital volant Orbis. Photo: internet



Thua Thien-Hue (VNA) – L'ONG Orbis International a débuté le 21 août à l’aéroport international de Phu Bai le programme d'hôpital volant 2019 dans la province centrale de Thua Thien-Hue.

Le programme réunit plus de 30 experts ophtalmologiques venus du Royaume-Uni, des Etats-Unis, d’Australie, de Nouvelle-Zélande, du Canada…

Ces derniers collaboreront avec l'hôpital ophtalmologique de Hue pour offrir des consultations gratuites à plus de 200 patients dans l’ensemble du pays. Parmi eux, une centaine de patients bénéficieront d'opérations chirurgicales gratuites.

En outre, durant trois semaines, le programme organisera des formations professionnelles à près d’une centaine de médecins et d'aides-soignants vietnamiens.

C'est la deuxième fois que l'hôpital volant Orbis, organisation humanitaire spécialisée dans la lutte contre la cécité, vient à Hue. Cet hôpital volant est construit dans un MD-10 équipé d'un bloc opératoire. Fondé en 1982 avec 24 médecins, il effectue des missions dans les pays en développement et a réalisé à ce jour plus de 200 vols à destination de plus de 90 pays et territoires.



L'hôpital volant Orbis est arrivé au Vietnam 7 fois et a réalisé 10 programmes dans des villes et provinces telles que Da Nang, Thua Thien-Hue, Ho Chi Minh-Ville, Hanoï, Binh Dinh et Can Tho.



A cette occasion, la compagnie aérienne Vietjet et Orbis ont signé un programme de coopération "Des yeux brillants pour les Vietnamiens". Le projet, d’une valeur d’un million de dollars, sera réalisé dans trois ans. –VNA