Hanoi (VNA) – Le court-métrage “One Year on : The Essex Lorry Tragedy” (Un an après la tragédie de camion d’Essex), signé par le Viêt Nam News de l’Agence vietnamienne d’information (VNA), sera projeté au Festival international du film d’Érié du 10 au 19 décembre 2021.

Affiche du film “One Year on : The Essex Lorry Tragedy”. Photo: VNA



D’une durée de 30 minutes, le film réalisé par Paul Kennedy et Hô Hoàng du quotidien anglophone, un an après le tragique incident dans l’Essex, près de Londres, au Royaume-Uni, dans laquelle 39 personnes ont été retrouvées mortes le 23 octobre 2019 dans un conteneur dans le parc industriel de Waterglade.

Le documentaire avait été projeté à divers festivals du film, dont Druk International Film Festival au Bhoutan, Cinefest Film Festival en Inde et World Film Carnival à Singapour.

Il a été également primé aux Gangtok International Film Festival, Luis Bunuel Award, Royal West Bengal Film & Television Association Award, Krimson Horyzon International Film Festival, Dreamz Catcher International Film Festival et Black Swan International Film Festival. – VNA