Hanoï, 2 novembre (VNA) - Le protocole récemment signé par le ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural et l'Administration générale des douanes chinoises apportera des opportunités et des avantages aux producteurs et exportateurs de bananes vietnamiens, a déclaré le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Lê Minh Hoan.

Emballage de bananes pour l'exportation à Ba Ria-Vung Tau. Photo : VNA

En conséquence, le protocole sur la quarantaine végétale pour les bananes fraîches vietnamiennes exportées vers la Chine est l'un des 13 accords signés par les ministères, agences et localités vietnamiens et chinois lors de la visite du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong du 30 octobre au 1er novembre en Chine.Le ministre Le Minh Hoan a déclaré que le protocole garantira l'exportation officielle de bananes à des prix stables, facilitera le dédouanement aux frontières pour alléger la surcharge de produits agricoles et de produits de la banane là-bas tout en améliorant le prestige des bananes vietnamiennes.Selon le document, toutes les zones de production de bananes et les installations de conditionnement destinées à l'exportation vers la Chine doivent être approuvées à la fois par le ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural et l'Administration générale des douanes chinoises. Les fermes de bananes doivent suivre les normes de bonnes pratiques agricoles (BPA) tandis que les installations de conditionnement sont tenues de mettre en place un système de traçabilité de l'origine pour garantir les normes de sécurité alimentaire avant l'exportation vers la Chine.Les bananes fraîches vietnamiennes seront exportées via toutes les portes frontalières chinoises approuvées par l'Administration générale des douanes chinoises, a déclaré Lê Minh Hoan.Il a ajouté que le ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural sensibilisera les agriculteurs et les installations de conditionnement aux exigences du Protocole.En 2019, le Vietnam abritait 129.550 ha de bananes, dont près de 35.300 ha dans le delta du Mékong avec une production de plus de 478.800 tonnes.Plus de 430.000 tonnes de bananes vietnamiennes en quarantaine ont été expédiées vers la Chine en 2020. Le volume est passé à 574.000 tonnes en 2021 et 591.000 tonnes au cours des neuf premiers mois de cette année.- VNA