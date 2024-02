Des vétérans rendent hommage à leurs camarades dans la commune de Hong Dinh, district de Quang Hoa. Photo: VNA

Cao Bang (VNA) - La guerre de défense de la frontière septentrionale de 1979 remonte à bien longtemps, mais le souvenir de cet événement n'a jamais disparu dans le cœur des habitants et des vétérans qui ont combattu pour protéger la frontière de la province de Cao Bang.

Durant la guerre, les infrastructures économiques de Cao Bang ont été gravement endommagées, ne laissant que des ruines. Cependant, surmontant toutes les difficultés, les officiers, les soldats et les habitants de Cao Bang se sont toujours unis pour construire une province de paix et de prospérité.

Grâce à l'attention et à l'investissement du Parti et de l'État, Cao Bang a considérablement changé. Les autorités provinciales ont déployé des efforts en vue du développement socio-économique et de l’amélioration du niveau de vie des habitants. La localité a mis en œuvre efficacement des programmes nationaux ciblés, axés sur le développement agricole et forestier, favorisant la restructuration économique et la réduction de la pauvreté.

Cao Bang privilégie le développement de l'économie frontalière et de l'économie touristique. En 2023, le commerce extérieur de la province a atteint près de 700 millions de dollars, en hausse de près de 10 % chaque année. Le nombre de touristes venant à Cao Bang est estimé à 1,9 million, soit plus de 12 % de son plan annuel, en hausse de 23 % par rapport à la période précédant le COVID-19 en 2019. Parmi eux, les touristes internationaux sont estimés à 34.000.

Selon Hoang Xuân Anh, président du Comité populaire provincial, pour accélérer son développement socio-économique et faciliter ses échanges avec les autres localités de la région, la province s'est concentrée sur l'amélioration de ses infrastructures de transport.

De plus, elle se concentre sur le développement de l'économie frontalière. Depuis 2021, elle met en œuvre neuf nouveaux projets dans la zone économique frontalière avec un capital social total de plus de 437 milliards de dôngs.

À ce jour, la province compte 64 projets d'investissement nationaux et étrangers avec un capital social total de 9 639 milliards de dôngs, dont 43 opérationnels. -VNA