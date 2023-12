Hanoi (VNA) – De nombreuses entreprises ont bénéficié des retombées du projet de promotion du marché des investissements économes en énergie dans le secteur industriel du Vietnam (EE&GG) financé par le gouvernement sud-coréen, a-t-on appris d’un séminaire tenu mardi 12 décembre à Hanoi.

Le directeur adjoint du Département des économies d'énergie et du développement durable du ministère de l'Industrie et du Commerce, Trinh Quôc Vu, lors du séminaire. Photo : VNA

Ce projet qui sera mis en œuvre de 2021 à 2025 avec un budget total de 6,4 millions de dollars financés via l’Agence sud-coréenne de coopération internationale (Koica), fait partie de la coopération entre les gouvernements vietnamien et sud-coréen pour aider le Vietnam à atteindre ses objectifs de développement durable.

Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, le projet vise la promotion d’une utilisation plus efficace de l’énergie dans le secteur industriel en favorisant le développement d’un marché des investissements économes en énergie.

En 2023, le projet a sélectionné 10 entreprises gourmandes en énergie à auditer et à leur proposer des solutions d’économie d’énergie, dont la compagnie d’énergie thermique Duyên Hai, la compagnie par actions d’acier Vietnam-Italie, la compagnie par actions de papier Viêt Tri, la compagnie à responsabilité limitée de filature de fils Huong Sen et la compagnie de tôle d’acier galvanisé Tôn Dông A.

Le directeur national du bureau de la Koica au Vietnam, Lee Hyung Hwa. Photo: VNA

Le directeur national du bureau de la Koica au Vietnam, Lee Hyung Hwa, a déclaré que si le Vietnam ne réduit pas l’intensité de sa consommation d’électricité et d’énergie, il sera difficile d’atteindre l’objectif de zéro émission nette d’ici à 2050, estimant que la consommation d’énergie dans les industries clés reste élevée et les possibilités d’économies sont énormes.

Dans les temps à venir, la Koica continuera à soutenir et à coopérer dans de nombreux domaines, dont ce projet, pour aider les entreprises vietnamiennes à réduire leur consommation d’énergie, a-t-il indiqué.

Selon le ministère du Plan et de l’Investissement, ces derniers temps, la mobilisation des ressources financières pour la croissance verte au Vietnam a connu des changements positifs ; les ressources des entreprises publiques et privées représentent également une part de plus en plus importante des investissements verts, notamment dans les domaines de l’énergie et de l’environnement.

Les experts ont proposé d’élaborer une feuille de route appropriée basée sur les conditions pratiques et les capacités de chaque localité, de compléter et de soumettre pour promulgation ou incorporer les objectifs et les contenus dans les stratégies et plans de développement socio-économique local conformément à la situation réelle afin de mettre en œuvre efficacement la croissance verte au niveau local. – VNA