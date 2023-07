Cérémonie de mise en chantier du projet de centre urbain Cà Ná New City, dans le district de Thuân Nam, province de Ninh Thuân, le 8 juillet. Photo: VNA Cérémonie de mise en chantier du projet de centre urbain Cà Ná New City, dans le district de Thuân Nam, province de Ninh Thuân, le 8 juillet. Photo: VNA

Ninh Thuân (VNA) - Des grues et pelleteuses sont à l’oeuvre depuis samedi 8 juillet dans le district de Thuân Nam de la province de Ninh Thuân (Centre), où sera construit le centre urbain Cà Ná New City.

Les travaux qui présentent un investissement total de près de 4.500 milliards de dôngs (plus de 190 millions de dollars), seront déployés par ACT Holdings sur 64,46 ha dans une zone à cheval sur les communes de Cà Na et Phuoc Diêm.

Le centre urbain Cà Ná New City jouit d’un emplacement idéal, étant situé sur une porte sur la Mer Orientale du littoral méridional du Centre, le long de la route côtière DT701 reliant les infrastructures techniques des zones environnantes

L’ensemble du terrain a une densité de construction totale de 30% et 20% d’espace est destiné à la construction des paysages avec 36 parcs à arbres et lacs écologiques.

En outre, le projet dispose également d’un système synchrone et fermé d’infrastructures et de services, y compris le lac Thiên Nga (Lac des cygnes), la place Ánh Sáng (Place des lumières), des centres de soins de santé et de beauté, des installations de yoga, des salles de sport, des aires de jeux pour enfants, des écoles ekt des centres commerciaux et supermarchés ainsi qu’un parking souterrain de 5.500 m2.

Le vice-président du conseil d’administration et directeur général de ACT Holdings, Kiêu Anh Tuân, a déclaré que Cà Ná New City se distingue par le style de conception moderne et néoclassique, optimisant la convivialité et maximisant l’harmonie avec la nature.

Le projet devrait également augmenter la valeur des propriétés lorsqu’il se trouve dans le voisinage immédiat d’un grand complexe comprenant un parc industriel de 827,2 hectares, quatre centrales électriques au gaz naturel liquéfié (GNL) d’une superficie de 273 ha, le port maritime général de Cà Ná d’une superficie de 567 hectares, qui devrait attirer 56.000 travailleurs d’ici 2035.

Le projet de centre urbain Cà Ná New City devrait être achevé et mis en service en décembre 2027 pour accueillir environ plus de 9.000 résidents.

S’exprimant lors de la cérémonie de mise en chantier du projet, le président du comité populaire de la province de Ninh Thuân, Trân Quôc Nam, a déclaré que le centre urbain Cà Ná New City sera construit avec un système d’infrastructures techniques et sociales harmonieuses.

Ce projet devra créer un nouveau centre urbain moderne pour résoudre le problème du logement, contribuant à la déconcentration de la population du district de Thuân Nam, en particulier des communes de Cà Ná et Phuoc Diêm, a-t-il indiqué.

Il soutiendra les fonctions et les services pour le port maritime général de Cà Ná, ainsi qu’une partie des besoins professionnels des hommes d’affaires, des experts, des scientifiques, des chercheurs, des ouvriers dans les parcs industriels, les ports maritimes et les centrales électriques au gaz naturel liquéfié dans les temps à venir.

Le responsable a également demandé aux départements, secteurs et localités concernés de mettre en œuvre efficacement les tâches et les solutions respectives pour aider les investisseurs à résoudre les difficultés dans le processus de mise en œuvre du projet. – VNA