Ninh Thuân (VNA) – Au cœur du quadrilatère touristique du Centre méridional, englobant Dà Lat, Nha Trang, Phan Thiêt et Hô Chi Minh-Ville, se situe la province de Ninh Thuân, une plaque tournante essentielle de toute la région. Actuellement, elle investit massivement dans ses infrastructures, en mettant particulièrement l’accent sur les transports, tout en exploitant pleinement son potentiel de développement touristique. Son ambition est de devenir une zone économique des plus dynamiques du pays.

Des ouvrages d'envergure prêts à surgir de terre dans la ville de Phan Rang-Thap Chàm, province de Ninh Thuân. Photo: VNA



En 1992, lors de sa création, la province de Ninh Thuân ne comptait que moins de 500 km de routes, dont beaucoup étaient dégradées. Face à cette situation, Ninh Thuân a rapidement mis en place de nombreuses politiques visant à mobiliser des investissements pour moderniser ses infrastructures de transport. Grâce à ces efforts, le réseau de transport de la province s’est considérablement amélioré depuis lors. Aujourd’hui, on compte plus de 1500 km de routes, comprenant 174 km de routes nationales, 324 km de routes provinciales, ainsi que de nombreuses autres voies de circulation importantes.

L’un des projets majeurs qui a grandement contribué au développement de Ninh Thuân est la route côtière Binh Tiên-Cà Na, qui relie le district de Thuân Bac à celui de Thuân Nam. Cette route s’étend sur près de 106 km et sa construction a été achevée en 2015. Elle joue un rôle crucial en connectant les principales zones économiques de la province et en permettant une exploitation plus efficace des atouts des localités littorales, notamment dans le développement des énergies renouvelables et du tourisme.

Dans son plan d’aménagement du territoire pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050, Ninh Thuân envisage la création de 6 zones urbaines côtières : Vinh Hy, Thanh Hai, Khanh Hai, Phan Rang Thap Chàm, Son Hai et Cà Na. L’objectif est de développer des villes touristiques au nord et au sud de la province, comme l’affirme Nguyên Nhu Nguyên, directeur adjoint du Département provincial de la construction.

"Pour atteindre cet objectif, nous avons conseillé au comité populaire provincial de réajuster le programme de développement urbain de Ninh Thuân pour la période 2021-2025, avec une vision à l’horizon 2030. Nous avons également sollicité la promulgation d’une résolution par le comité populaire et le conseil populaire de la province, afin de mettre en œuvre le programme de développement de Ninh Thuân pour 2025, avec une vision pour 2030. Des plans de développement urbain seront élaborés pour la province, conformément à ces deux importants programmes", indique-t-il.

D’ici 2030, Ninh Thuân ambitionne de se doter d’infrastructures modernes, synchronisées et interconnectées pour soutenir son développement socio-économique. Des investissements accrus seront orientés vers la modernisation des infrastructures de transport maritime, d’irrigation urbaine et des zones industrielles.

Le port maritime de Cà Na, qui couvrira une superficie d’environ 108 hectares, est actuellement en construction à Phuoc Diêm, une commune rattachée au district de Thuân Nam. Ce projet, nécessitant un investissement total de 6500 milliards de dongs (soit près de 274 millions de dollars), comprendra la construction de 17 quais, d’entrepôts et d’autres infrastructures annexes. Une fois achevé, ce port en eau profonde deviendra un important point de transbordement pour les marchandises à destination du Centre méridional et des Hauts Plateaux du Centre.

La province de Ninh Thuân a approuvé la construction de plusieurs routes essentielles pour renforcer son réseau d’infrastructures. Parmi celles-ci figure une route qui reliera le port de Cà Na aux Hauts Plateaux du Centre. Une autre route fait partie du tronçon de l’autoroute Nord-Sud, reliant le district de Cam Lâm de la province centrale de Khanh Hoà à la commune de Vinh Hao de la province de Binh Thuân. De plus, une route sera aménagée pour connecter l’autoroute Nord-Sud, la Nationale 1 et le port de Cà Na, tandis qu’une autre route reliera le district de Ninh Son de Ninh Thuân à celui de Duc Trong de la province de Lâm Dông.

Un parc éolien et des panneaux solaires dans la province de Ninh Thuân. Photo: VNA



Récemment, le Premier ministre a approuvé le plan d’aménagement national pour le développement des infrastructures aéroportuaires pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050, y compris l’aéroport de Thành Son situé à Ninh Thuân. Grâce à cette initiative, la province sera désormais accessible par voies routières, ferroviaires, maritimes, fluviales et aériennes, renforçant ainsi considérablement sa connectivité.

L’aéroport de Thành Son deviendra ainsi un nouveau moteur de croissance pour Ninh Thuân, jouant un rôle essentiel dans le développement socio-économique, la défense et la sécurité de la région, estime Nguyên Van Vinh, directeur du Départemet provincial des transports.

"Le fait que le Premier ministre ait approuvé le plan d’aménagement de l’aéroport de Thành Son marque une étape majeure pour le développement de notre province, en particulier dans le secteur touristique. Nous avons investi des efforts considérables pour convaincre le gouvernement de l’importance de ce projet, afin que Ninh Thuân puisse bénéficier d’un aéroport dans un avenir proche", indique-t-il.

En plus du développement des infrastructures urbaines et du réseau de transport, la province de Ninh Thuân s’applique à attirer de nouveaux investissements dans le secteur de l’électricité et des énergies renouvelables. L’administration provinciale a donné son autorisation à 63 projets énergétiques, représentant un investissement total de plus de 4,5 milliards de dollars. À la fin du mois de juin, 54 projets ont été raccordés au réseau électrique national, avec une capacité totale de près de 3.400 MW. De plus, 4 projets sont actuellement en cours de construction, tandis que 4 autres s’apprêtent à démarrer leur construction. Ces initiatives contribueront à positionner Ninh Thuân en tant que centre majeur de l’énergie renouvelable dans le pays.

Nguyên Tâm Tiên, directeur général du groupe Trung Nam, qui est en train de construire une sous-station de 500 kV et une centrale solaire de 450 mégawatts à Phuoc Minh, une commune du district de Thuân Nam, souligne l’importance de ces travaux.

"Le comité populaire provincial accompagne efficacement les entreprises. Les problèmes liés aux politiques ou aux procédures administratives sont réglés rapidement. Nos recommandations sont rapportées à temps à l’Assemblée nationale et au gouvernement. La promulgation par le gouvernement de la résolution 115 sur l’investissement du secteur privé dans l’énergie renouvelable en constitue un bon exemple. Cette résolution a permis à notre groupe, la première entreprise privée, de construire une sous-station de 500kv et des lignes pour le transport d’électricité à Ninh Thuân", se félicite-t-il.

Une fois mis en service, le tronçon Cam Lâm-Vinh Hao de l’autoroute Nord-Sud permettra de stimuler les échanges commerciaux et favorisera la création d’un réseau routier synchronisé entre le port de Cà Na, l’aéroport de Thành Son et d’autres localités du Centre méridional. Cette infrastructure renforcera considérablement la connectivité et la mobilité dans la région.

En conséquence, Ninh Thuân se positionnera en tant que centre logistique stratégique et zone économique clé dans la région, ouvrant ainsi la voie à une expansion plus forte et durable dans le futur. – VOV/VNA