La beauté de Tam Côc. Photo: Lonely Planet

Ninh Binh (VNA) - L'agrotourisme a contribué au développement durable de l’agriculture et de la ruralité de la province de Ninh Binh (Nord), en exploitant les ressources naturelles locales.

Le développement de l’agrotourisme a créé des emplois stables pour des centaines de travailleurs. Ce modèle contribue aussi à la préservation des valeurs culturelles locales et au développement du tourisme de Ninh Binh.



Selon Pham Duy Phong, directeur adjoint du Service provincial du tourisme, avec plus de 70% de sa population vivant en zone rurale et un secteur de production agricole de longue date, Ninh Binh est une province agricole. De nombreux champs à Ninh Binh sont apparus dans des magazines célèbres du monde, comme les rizières de Tam Côc sélectionnés dans le top 15 des "destinations belles mais peu connues" par le quotidien d'information britannique Telegraph. Ninh Binh fut en tête de la liste des 50 destinations les plus attractives en 2018, du magazine américain Business Insider.



Ninh Binh possède un bon nombre de villages artisanaux et de produits bien connus. Le Service provincial du tourisme a ordonné aux unités de se focaliser sur le développement de circuits touristiques agricoles ou des visites de zones rurales, a déclaré le vice-président du service Pham Duy Phong.



Les activités touristiques autour de la découverte du milieu agricole dans la province de Ninh Binh, au Nord, ont obtenu de nombreux résultats remarquables.



Vu Nam Tiên, directeur du Service provincial de l'agriculture et du développement rural de Ninh Binh, a affirmé que le tourisme créait des emplois et des revenus pour les populations locales, en particulier les habitants vivant dans des zones rurales.



Auparavant, dans des destinations touristiques telles que Tam Côc - Bich Dông, Tràng An, Vân Long, Cuc Phuong, Bai Dinh, de nombreux ménages ne vivaient que de l'agriculture, leurs revenus provenant essentiellement de la culture et de l'élevage. Grâce au développement des services touristiques, la vie des habitants de ces régions s’est nettement améliorée avec un revenu moyen d’environ 6 millions de dôngs/personne/mois. -CVN/VNA