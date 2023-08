Hanoi (VNA) - Bear Sanctuary Ninh Binh, dans la province septentrionale de Ninh Binh, s'efforce de développer le tourisme axé sur la nature comme moyen d'impliquer les touristes dans la conservation de la faune.

Photo : VNA

Le sanctuaire des ours de Ninh Binh abrite désormais 47 spécimens autrefois retenus captifs pour le commerce illégal de bile. Les visiteurs peuvent avoir un meilleur aperçu de l'habitat des ours après les avoir observés de près et avoir participé à des expositions interactives et à d'autres programmes expérientiels.



Phung Phuong Loan, venue de Hanoï, a déclaré que c'est beaucoup plus intéressant que les visites précédentes proposées par le sanctuaire. En plus de comprendre l'habitat des ours, nous avons eu la chance d'entendre des histoires sur les efforts de sauvetage et de conservation. La visite a contribué à nous sensibiliser à la protection de la faune.

Dinh Van The de l'agent de la société par actions de services touristiques de Ninh Binh, a dit que le sanctuaire dispose d'un énorme potentiel pour développer le tourisme car très peu de sites de conservation des ours comme celui-ci existent au Vietnam.

Bear Sanctuary Ninh Binh s'est imposé sur la carte du tourisme comme une destination attrayante pour le sauvetage et la conservation de la faune. Parallèlement aux activités de sauvetage, le sanctuaire exploite un modèle de tourisme durable basé sur la nature en vue d'appeler le public à respecter la faune et à dire non aux produits tirés de la faune sauvage.



Ngo Thi Mai Huong, directrice de Four Paw Viet, a dit : ''Nous développons la deuxième phase de notre projet touristique. Nous organiserons également des expositions à Hanoï et ailleurs et coopérerons avec d'autres unités pour promouvoir le tourisme durable.''

Le sanctuaire des ours de Ninh Binh a accueilli plus de 10 000 visiteurs l'année dernière, qui ont apprécié ses histoires déchirantes d'ours sauvés et ses efforts pour sensibiliser le public à la conservation et au bien-être de la faune.- VNA