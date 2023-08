Un pangolin capturé par un habitant du district de Cai Rang, de la ville de Can Tho, dans le delta du Mékong, sera remis au parc national d'U Minh Ha dans la province voisine de Ca Mau.

L’économie circulaire résout progressivement les problèmes et les défis liés à l’environnement et à l’énergie, créant une percée pour aider le district insulaire de Côn Dao, dans la province de Bà Ria-Vung Tàu (Sud) à développer une économie verte et durable.