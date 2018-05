L'ambassadeur Nguyen Hong Thao. Photo : VNA



New York (VNA) – L’ambassadeur vietnamien Nguyen Hong Thao a été élu deuxième vice-président de la Commission du droit international des Nations Unies lors de la 70e session de cet organe.



La 70e session de la Commission du droit international a lieu du 30 avril au 1er juin 2018 à New York, et du 3 juillet au 10 août à Genève. Cette session importante marque le 70e anniversaire de la fondation de cette Commission. Elle est consacrée aux accords et pratiques ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités internationaux, à la détermination du droit international coutumier, à la protection de l’atmosphère, aux normes impératives du droit international général, à la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, à la mise en application provisoire des traités…



La délégation vietnamienne participe activement aux activités de la Commission du droit international afin de déterminer des règles du droit international sur la base du respect de l’indépendance, de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale des nations, des droits de l’Homme et du développement durable. -VNA