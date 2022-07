Hotel Saigon-Kim Lien. Photo : Saigontourist/CVN



Nghe An (VNA) - Les maisons sur pilotis se reflétant dans la rivière Giang, la culture locale et la riche cuisine des Thai attirent les touristes de passage dans la région montagneuse de l’ouest de la province de Nghê An.

Le hameau de Xiêng dans la commune de Môn Son et celui de Khe Ran dans la commune de Bông Khê sont deux villages Thai bien connus pour leurs activités touristiques communautaires, considérées comme les plus importantes à Con Cuông, l’un des neuf districts montagneux à l’ouest de Nghê An (Centre).



Un lieu montagneux très fréquenté



Reconnu par l’UNESCO comme Réserve mondiale de biosphère en 2007, le district de Con Cuông compte 67.233 ha de forêt appartenant au Parc national de Pù Mat, centre de la réserve de biosphère à l’ouest de Nghê An. Con Cuông, sous la dynastie des Lê, s’appelait palais Trà Lân et était célèbre pour la phrase "Miên Trà Lân truc che, tro bay" (dans la région de Trà Lân, le bambou est fendu, les cendres volent) inscrite dans l’œuvre Binh Ngô Dai Cao (Grande proclamation sur la pacification des Ngô) de Nguyên Trai.



En allant au hameau de Xiêng, assis sur un bateau remontant la rivière Giang, les visiteurs sont immergés dans un espace de montagnes et forêts verdoyantes.



Depuis le barrage de Phà Lài, il faut compter environ 20 minutes de bateau pour rejoindre la "plage aux fées". La fatigue après trois heures de voiture depuis la ville de Vinh disparaît lorsque les visiteurs se plongent dans l’eau fraîche et claire. Si la tyrolienne en amont de la rivière Giang ne vous tente pas, vous pourrez faire du kayak juste au pied du barrage de Phà Lài.



À midi à Phà Lài, les visiteurs apprécieront les spécialités culinaires à base de poissons pêchés par les Thai. Le soir est le moment où ils peuvent se rapprocher de la culture de cette ethnie. Au village de Khe Ran, en traversant le pont du même nom, un autre monde se dévoile. Ce qui stupéfait le plus est le coucher de soleil avec un petit bateau glissant sur la rivière et des buffles immergés dans l’eau. Au bord de la rivière, un banian vieux de près de mille ans attire tous les regards. Au pied des maisons sur pilotis se trouvent des tas de bois de chauffage et des jarres de ruou cân (alcool de riz à siroter avec une tige de bambou). Lorsqu’ils ont fini de faire le plein de spécialités culinaires des montagnes, les visiteurs pourront s’enivrer des danses Thai en dégustant leur ruou cân.



Us et coutumes des Thai



En plus d’apporter leur joie de vivre, les Thai qui participent au tourisme communautaire savent également y intégrer les valeurs culturelles, spirituelles et traditionnelles, dont la cérémonie de prière pour la chance et la santé des visiteurs. Les filles portent un vêtement de brocart lorsqu’elles reçoivent des touristes et interprètent devant eux de petits spectacles. Après seulement une courte journée et une courte nuit, les visiteurs seront tristes de quitter cette ethnie chaleureuse.

Le lendemain matin, les visiteurs seront emmenés au pied de la cascade de Kèm, à environ 25 km du hameau de Khe Ran, également située dans le Parc national de Pù Mat. Haute de 500 m, elle est parfois appelée cascade de Khe Kèm, ce qui signifie "bande de soie blanche" en langue Thai.



À son approche, les invités seront stupéfaits par les colonnes d’eau vive qui se jettent des falaises. Au-dessus et des deux côtés de la cascade se trouve une végétation avec des centaines de fleurs. Les scientifiques ont autrefois défini cet endroit comme un refuge de plantes rares et de plantes médicinales.



Offres d’hébergement 4 étoiles



Sur la route vers la région de Nghê An, n’oubliez pas de vous arrêter à l’hôtel Saigon - Kim Liên dans le centre-ville de Vinh ou au resort Saigon - Kim Liên dans la zone touristique de Cua Lo. Ces deux établissements d’hébergement sont membres du groupe Saigontourist.



L’hôtel Saigon - Kim Liên, de standard 4 étoiles, comprend 80 chambres et salles VIP, offrant une variété de services de restauration et de divertissement. Jusqu’au 30 septembre, l’hôtel applique un tarif préférentiel de 590.000 dôngs/nuitée.



Surplombant la plage de Cua Lo, le complexe 4 étoiles Saigon - Kim Liên dispose de 102 chambres, d’équipements modernes et confortables, de jardins luxuriants. D’ici fin 2022, le complexe propose des réductions de 15 à 20% selon le type de chambre et l’heure, mais aussi des programmes préférentiels pour les événements importants, des fêtes de mariage aux services de conférence et de séminaire, entre autres. -CVN/VNA