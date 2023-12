Au village de Lung Thuong. Photo: Lan Phuong

Hanoï (VNA) - Compte tenu du développement du tourisme communautaire au cours de ces dernières années, le service des Sciences et Technologies de Nghê An a lancé ce mercredi matin à titre expérimental des circuits mettant l'accent sur la culture de l'ethnie Thô, une communauté ethnique vivant exclusivement dans le district de Nghia Dàn, dans la province de Nghê An.



Selon Nguyên Quy Linh, directeur dudit service, «Cette offre exploite non seulement les magnifiques paysages de Nghia Dàn mais aussi les facteurs culturels régionaux et ethniques des habitants locaux. Elle a été inaugurée à titre expérimental pour que nous, en collaboration avec les agences de voyages et les organes compétents, puissions évaluer l'intérêt du public pour ce type de tourisme et proposer ainsi des circuits plus appropriés dans l'avenir.»



Lors de ce circuit, les visiteurs seront d'abord invités à l'usine laitière de TH True Milk, où ils pourront découvrir le processus de transformation et de conditionnement du lait dans un cycle fermé avec un système technologique asiatique moderne de bout en bout. Ensuite, les visiteurs se rendront au jardin fruitier de Dinh Tâm, où sont plantés de nombreux types d'arbres fruitiers tels que des oranges, des pamplemousses et des goyaves, avant de visiter la coopérative agricole de haute technologie 1.5.



Ce circuit propose également aux touristes une visite exceptionnelle au village vieux de plusieurs centaines d'années de Lung Thuong de l'ethnie Thô.



Les visiteurs y découvriront l'aménagement du village ainsi que la préservation et la promotion des valeurs culturelles locales. Ce circuit a suscité un vif intérêt de nombreux touristes, dont Vi Thi Tham.



«J'ai eu des expériences inoubliables en découvrant la culture des minorités ethniques, comme les Thaï, les Mông... dans d'autres régions. Mais cette fois, les expériences que m’apporte la culture des Thô au village de Lung Thuong sont tout à fait nouvelles et exceptionnelles. Nous sommes invités à participer aux chants de bienvenue, à boire du thé et à savourer les spécialités telles que le banh gai des Thô. Ce circuit est sans nul doute très attractif s'il est exploité efficacement en associant d'autres produits touristiques connexes», a-t-elle indiqué.



Le circuit, riche en valeurs culturelles, se clôturera avec au programme des chants et des danses folkloriques ainsi qu'un feu de camp.-VOV/VNA