La cérémonie d'annonce et de remise des 8es Prix nationaux de la presse sur l'édification du Parti 2023, appelés "Bua liêm vàng" (Marteau et Faucille d'or), s'est tenue ce jeudi soir au Palais culturel du Travail et de l'Amitié à Hanoï, en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh.