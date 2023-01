Printemps à Pho Cao, Ha Giang. Photo: Nguyen Huu Thong



Ha Giang (VNA) - Ha Giang se classe 25e sur 52 destinations suggérées par le journal américain New York Times que les touristes devraient visiter cette année.

Les experts en voyages du New York Times viennent de suggérer 52 destinations dans le monde que les touristes devraient visiter cette année. Cette liste combine les éléments: culture, gastronomie, nature, expériences d'aventure.



Le seul représentant du Vietnam, Ha Giang, se classe 25e. Les experts estiment que l'expérience de conduire une moto pour voyager dans les hautes terres de Ha Giang pendant quelques jours n'est pas pour les âmes sensibles. Les pentes et les routes en lacets rendent le parcours "à la fois dangereux et intéressant".



Il est également suggéré aux visiteurs internationaux de prendre un bateau à travers les gorges de Tu San, sur la rivière Nho Que aux eaux vert émeraude. Au-dessus se trouve Ma Pi Leng, l'un des quatre hauts cols du Nord du Vietnam.



Ha Giang est une province montagneuse bordée par celles de Cao Bang, Tuyen Quang, Yen Bai, Lao Cai et la Chine. D'octobre à décembre, les sarrasins et les moutardes fleurissent. Au printemps, la saison de floraison des pruniers attire aussi les visiteurs. Les lieux les plus célèbres sont la vieille ville et le marché de Dong Van, le mât au

drapeau de Lung Cu, le manoir de la famille Vuong, la maison de Pao, le plateau karstique de Dong Van, Hoang Su Phi. -CPV/VNA