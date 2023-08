Tiên Giang (VNA) – Le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Nguyên Hoang Hiêp, a exhorté cinq provinces du delta du Mékong à élaborer un plan directeur réalisable sur le traitement de l’érosion des berges et du littoral.

Le vice-ministre Nguyên Hoang Hiêp est le chef d’une délégation intersectorielle qui s’est rendue du 15 au 17 août dans les provinces de Hâu Giang, Tra Vinh, Bên Tre, Long An et Tiên Giang, pour évaluer l’ érosion des berges et du littoral dans ces localités.Lors d’une conférence tenue le 17 août à Tien Giang, le vice-ministre a appelée ces provinces à proposer des solutions à long termes en identifiant clairement les causes spécifiques de ces phénomènes. Il leur faut également évacuer les gens des zones dangereuses et mettre en place de toute urgence un projet de traitement spécifique avant de le soumettre aux autorités compétentes pour approbation, a souligné Nguyên Hoang Hiêp.