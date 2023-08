Hanoï (VNA) – La nouvelle politique sur le visa électronique entrée en vigueur le 15 août 2023 est considérée comme un « coup de pouce » pour aider le Vietnam à attirer les visiteurs étrangers. Cependant, ce n'est que le début, de nombreuses solutions à long terme sont nécessaires pour créer une percée.La nouvelle politique sur le visa électronique est beaucoup plus favorable pour attirer les visiteurs internationaux. En effet, la durée de validité du visa électronique passe désormais à 90 jours, contre 30 jours d’auparavant. Après avoir obtenu un visa électronique, en 90 jours, un étranger peut entrer au Vietnam et en sortir pour un nombre illimité de fois et aucune nouvelle procédure de visa n'est requise. En outre, les citoyens des pays qui sont unilatéralement exemptés de visas par le Vietnam se voient accorder un séjour temporaire de 45 jours, contre 15 jours d’auparavant.Selon un rapport récemment publié par Agoda , la nouvelle politique du Vietnam sur le visa électronique a reçu une grande attention de la part des visiteurs internationaux. Le nombre de recherches d’informations sur cette nouvelle politique a augmenté de 33 % dans les deux semaines suivant son adoption par l'Assemblée nationale. Selon un représentant d'Agoda, l'analyse des données se concentre sur les voyageurs long-courriers d'Amérique du Nord, de l'UE, d'Australie, de Nouvelle-Zélande...Ravies de la nouvelle politique, plusieurs entreprises touristiques ont cependant des inquiétudes concernant les infrastructures touristiques du Vietnam, qui ne sont pas vraiment assez attrayantes pour attirer les visiteurs.Selon plusieurs spécialistes, des solutions plus synchrones sont nécessaires. Nguyen Manh Than, président de l'Association du tourisme de Hanoï, a déclaré qu'il était nécessaire de moderniser les produits existants et d'essayer de créer des produits qui répondent à la curiosité des visiteurs. Pham Xuan Quy, directeur général d'Inbound Vietnam, a déclaré qu'il était nécessaire de renforcer le professionnalisme et d'améliorer la qualité des services pour fidéliser et inciter les clients à dépenser davantage.-VNA