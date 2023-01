Vinfast prévoit de développer plus de 2.000 stations de recharge des véhicules électriques. Photo: Vinfast Vinfast prévoit de développer plus de 2.000 stations de recharge des véhicules électriques. Photo: Vinfast

Hanoi (VNA) - Le ministère de l'Industrie et du Commerce (MIC) a demandé au ministère des Sciences et de la Technologie d'élaborer et de publier tôt des normes et réglementations sur la conception, l'installation et l'exploitation des bornes de recharge pour les véhicules électriques.Selon le MIC, les marchés des véhicules électriques sont en plein essor dans le monde, la Chine, l'Europe et les États-Unis étant les principaux.En conséquence, l'industrie de la recharge électrique, y compris la production et l'installation de bornes de recharge, les services de recharge, se développe rapidement.En juin 2022, la Chine compte environ 3,91 millions de bornes de recharge, dont quelque 1,52 million de bornes publiques et 2,39 millions de bornes privées. Les États-Unis ont récemment annoncé un programme d’un réseau national de 500.000 bornes de recharge d'ici 2030. En Europe, environ 290.000 bornes de recharge étaient disponibles en 2021 et ce nombre devrait atteindre un million en 2025 et trois millions en 2030.En Asie, le Japon a pour l’objectif de convertir complètement les voitures particulières en véhicules électriques, hybrides et à pile à hydrogène. Ce pays vise à installer 150.000 stations de recharge d'ici 2030.Vinfast - le seul producteur de voitures électriques au Vietnam - prévoit de développer plus de 2.000 stations de recharge dans des parkings des immeubles d'habitations et de bureaux, des supermarchés, des universités et des hôtels.Selon le MIC, les données montrent que les normes pour les véhicules électriques et les stations de recharge sont encore limitées. Le pays manque toujours de réglementations de gestion d’Etat sur la conception, l'installation, l'exploitation et la mesure des bornes de recharge.Par conséquent, une gestion supplémentaire des mesures des chargeurs est nécessaire pour les rendre compatibles avec les normes régionales et internationales. Cette décision devrait également répondre aux besoins des fabricants et des importateurs, et protéger les consommateurs. -VNA