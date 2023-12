L'indice d'innovation du Vietnam (GII) s'est continuellement amélioré au cours des 13 dernières années. Photo: VNA

Conférence du ministère des Sciences et des Technologies. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère des Sciences et des Technologies a organisé le 28 décembre à Hanoï une conférence pour dresser le bilan de ses travaux en 2023 et lancer ses tâches pour 2024, en présence du vice-Premier ministre Tran Luu Quang.Selon le rapport présenté lors de la conférence, au cours de l’année écoulée, outre l’amélioration du cadre juridique en matière de sciences, de technologies et d'innovation, le ministère a renforcé la gestion étatique dans son secteur au service du développement socio-économique national.L'indice d'innovation du Vietnam (GII) s'est continuellement amélioré au cours des 13 dernières années. En 2023, le Vietnam se classe au 46e rang sur 132 pays/économies, grimpant de deux places par rapport à 2022, conservant sa 2e position dans le groupe des 36 économies à revenu intermédiaire de la tranche inférieure et devenant l’un des sept pays à revenu intermédiaire qui ont réalisé le plus de progrès en matière d’innovation au cours de la dernière décennie.Le ministère des Sciences et des Technologies a développé un indice d'innovation au niveau local (IPI) et l'a officiellement mis en place à l'échelle nationale à partir de 2023.La stratégie de développement des sciences, des technologies et de l'innovation pour 2030 a été concrétisée par 44 programmes nationaux pour 2025 et pour 2030, pour tous les trois domaines des sciences naturelles, des sciences sociales et humaines, des sciences de l'ingénieur et des technologies.S’exprimant lors de la conférence, le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a apprécié les résultats obtenus par le ministère des Science s et des Technologies en 2023, avant d’insister sur la nécessité de réduire les écarts entre le Vietnam et d’autres pays en matière scientifique et technologique.Il a appelé ce secteur à contribuer à la mise en œuvre de l’objectif du Vietnam de devenir un "pays en développement à revenu intermédiaire supérieur" en 2030 et un "pays développé à revenu élevé" d'ici 2045.Le vice-Premier ministre a souligné l’importance de lancer des politiques spécifiques en faveur du développement des sciences et des technologie s, ainsi que de promouvoir la recherche et l’application des sciences et des technologies. -VNA