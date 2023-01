Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté les localités, les organes et le milieu d’affaires à redoubler d'efforts pour rétablir progressivement l'industrie sans fumée après la pandémie de COVID-19, créer une percée en 2023 et les années à venir.



Selon une annonce du Bureau du gouvernement sur la conclusion du Premier ministre lors de la récente conférence sur les arrivées touristiques internationales au Vietnam, le chef du gouvernement a également souligné la nécessité de diversifier les marchés, les produits et les chaînes d'approvisionnement en services touristiques.



Il a demandé au ministère de la Sécurité publique de se coordonner avec le ministère des Affaires étrangères et les entités concernées afin d'intensifier les mesures visant à promouvoir l'application des technologies de l'information, la réforme administrative liée à la délivrance et à l'application des visas électroniques aux postes frontaliers internationaux, pour faciliter l'entrée des touristes.



Il a demandé au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de se coordonner avec le Bureau du gouvernement et d'autres entités compétentes pour recueillir des avis, étudier et bientôt compléter un projet de directive du Premier ministre sur la promotion de l'attraction des touristes étrangers au Vietnam.

Touristes étrangers à Hôi An, province de Quang Nam. Photo: VNA



Le secteur vietnamien du tourisme vise à accueillir environ 8 millions d’étrangers sur un total de 110 millions en 2023, selon l'Administration nationale du tourisme. Le pays s'attend également à gagner environ 650.000 milliards de dongs (27,5 milliards de dollars) grâce au tourisme.



En 2022, le Vietnam a accueilli plus de 3,36 millions de visiteurs étrangers, 23,3 fois plus que l'année précédente. –VNA