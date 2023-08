Le ministre du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung préside la réunion sur le rapport du Cadre d'orientation de la planification du Tay Nguyen pour la période 2021-2030, avec vision à l'horizon 2050. Photo: MPI



Hanoï (VNA) - Il est nécessaire de clarifier le rôle, la position et les principales caractéristiques du Tay Nguyen (Hauts Plateaux du Centre), a déclaré le ministre du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung lors d'une réunion sur le rapport du Cadre d'orientation de la planification du Tay Nguyen pour la période 2021-2030, avec vision à l'horizon 2050.



Selon lui, ce Cadre d'orientation ne met pas encore en évidence la nature de la planification régionale, notamment l'organisation d'espaces. Il n'identifie pas encore clairement les limites, les difficultés et les défis des sous-régions, les pôles de croissance, etc. Le ministre Nguyen Chi Dung a également souligné l'importance des scénarios de développement des secteurs prioritaires.



Le ministre du Plan et de l'Investissement a demandé d'examiner les questions liées à l'utilisation foncière, aux activités économiques, à l'état actuel des infrastructures pour avoir une organisation d'espaces raisonnable pour les sous-régions.

Il est prévu que le Tay Nguyen devienne d'ici 2030 une région au développement rapide et durable basée sur une économie verte et circulaire. Photo: baovanhoa.vn



Selon la Résolution n°23-NQ/TW du Bureau politique sur les orientations de développement socio-économique et la garantie de la défense et de la sécurité du Tay Nguyen pour 2030, avec une vision à l'horizon 2045, il est prévu que le Tay Nguyen devienne d'ici 2030 une région au développement rapide et durable basée sur une économie verte et circulaire, une région imprégnée de l'identité culturelle nationale et une destination unique, attirant des touristes nationaux et internationaux.



Le Tay Nguyen, qui comprend cinq provinces (Dak Lak, Dak Nong, Gia Lai, Kon Tum et Lam Dong), joue un rôle stratégique en matière socio-économique, d'environnement écologique, de sécurité et défense nationales, et d'affaires extérieures. -VNA