Le ministre des Transports Nguyen Van Thang. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Mardi matin 7 novembre, les députés ont poursuivi les séances de questions-réponses sur l'industrie et le commerce; l'agriculture et le développement rural; les transports; la construction; les ressources naturelles et l'environnement, dans le cadre de la 6e session de la 15e Assemblée nationale.



Plusieurs députés ont exprimé leur préoccupation sur la mise en œuvre de projets d'investissement sous forme de Partenariat public-privé (PPP), notamment la solution consistant uniquement à augmenter les fonds de l'État afin d'attirer les investisseurs privés dans ces projets.



Selon le ministre des Transports Nguyen Van Thang, l'augmentation du taux d'apport en capital de l'État n'est pas un facteur décisif pour l'attractivité des projets PPP dans les infrastructures de transport. Certains pays ne limitent pas la participation de l'État dans le financement des projets PPP.



Il est nécessaire de changer les mentalités lors de l'appel à des investissements dans les infrastructures de transport, a-t-il souligné.



Le ministère des Transports propose de modifier la loi sur le PPP dans un proche avenir afin d'attirer davantage d'investisseurs dans les infrastructures de transport, a déclaré le ministre.

Photo: VNA



De son côté, le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, Dang Quoc Khanh, a répondu à des questions concernant la construction et le fonctionnement des systèmes centralisés de traitement des eaux usées dans les zones industrielles, des difficultés ainsi que des solutions pour les surmonter.



Selon lui, en 2022, le pays comptait 291 zones industrielles dont 265 dotées d'un système centralisé de traitement des eaux usées. Sur les 734 clusters industriels, seuls 179 disposaient d'une zone de traitement des eaux usées.



Dans les temps à venir, les nouvelles zones de production et de services situées dans les parcs industriels et les clusters industriels qui souhaitent entrer en activité devront remplir les critères de protection de l'environnement tels que le traitement des eaux usées.



Le ministre a également demandé aux autorités des villes et provinces de prêter attention aux investissements dans les systèmes centralisés de traitement des eaux usées, en particulier ceux des clusters industriels, de renforcer les travaux de contrôle, de surveillance et les sanctions administratives en la matière. -VNA