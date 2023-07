Kuala Lumpur, Malaisie. Photo: AFP/VNA

Hanoï (VNA) - La Malaisie se classe au premier rang dans une liste des 10 endroits les plus sûrs pour prendre sa retraite en Asie, selon la société américaine de services financiers Nasdaq.



Dans un article publié récemment, la société a déclaré que les conclusions étaient basées sur des données telles que le produit intérieur brut (PIB), le coût de la vie et le Global Peace Index (GPI - Indice mondial de la paix).



La Malaisie occupe la première place, avec un indice de paix de 1,471 et un coût de la vie mensuel moyen de 1.066 dollars américains.



Le Vietnam se trouve au 4e rang, avec un indice de paix de 1,786 et un coût de la vie mensuel moyen de 1.117 dollars.-VNA