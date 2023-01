Une fête à Nâm Nung. Photo: VOV

Dak Nông (VNA) - Pour valoriser le géoparc mondial de Dak Nông, la province éponyme a créé un circuit touristique intitulé «Épopée de l’eau et du feu». L’une des destinations phares de cet itinéraire est Nâm Nung, une commune peuplée de Mnông. Objectif? Donner plus de visibilité et plus de revenus à cette communauté tout en l’encourageant à préserver son identité culturelle.

Dans sa cuisine où s’empilent des sacs de riz et de café, H’Krông est en train de remercier les divinités de lui avoir donné de bonnes récoltes. Les offrandes sont simples: une jarre d’alcool, un coq bouilli, un plateau de fruits et de légumes cueillis dans le jardin. La célébration du riz nouveau est un rite indispensable dans la vie spirituelle des Mnông, nous explique H’Krông.

«Autrefois, nous célébrions seulement le riz nouveau, mais maintenant, il y a aussi le café. Ainsi, après la récolte, on ramène à la maison tous les outils agricoles et organise une cérémonie pour remercier les divinités et les prier de veiller sur notre santé et sur nos prochaines récoltes», partage-t-elle.

Outre les cérémonies de culte pour s’attirer une bonne santé et de bonnes récoltes, les Mnông de Nâm Nung préservent également bien d’autres traditions culturelles. Ils jouent toujours du gong et chantent des chansons anciennes lors des fêtes villageoises, continuent à tisser des brocatelles et à faire de la vannerie. Y Nhan est un vannier respecté de la commune.

«Dès que j’en ai le temps, après les travaux champêtres, je tresse des paniers, des hottes et forge des outils de travail agricole. C’est surtout pour ma famille, mais si quelqu’un veut acheter mes produits, je les vendrai volontiers», indique-t-il.

C’est dans ce contexte très culturel que les autorités locales ont initié la population au tourisme communautaire. Les villageois ont ainsi constitué des groupes spécialisés, les uns s’occupent de l’hébergement des touristes, d’autres cuisinent leurs repas, d’autres encore leur donnent des représentations d’arts traditionnels. Une coopérative de tissage de brocatelle et une autre de fabrication d’alcool ont également été créées et ont beaucoup vendu sur le marché, se félicite Y Krêu, chef adjoint du village Yok Ju.

«Ce modèle de tourisme communautaire nous permet de préserver notre identité culturelle, nos savoir-faire traditionnels et notre art culinaire ancestral, mais aussi de promouvoir, auprès des touristes, les produits du terroir, tels que le café, les fruits et les légumes locaux. Les touristes sont contents et les villageois aussi, puisqu’il s’agit d’une source de revenus supplémentaire considérable», explique-t-il.

Nâm Nung a été un bastion majeur à l’époque des résistances anti-française et anti-américaine, ce qui lui a valu d’être classé «vestige historique de la révolution nationale». C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles le site a été introduit dans le circuit touristique «Épopée de l’eau et du feu». Mais Nâm Nung mérite aussi le détour grâce à sa forêt, à ses multiples cascades, à ses rizières au pied du volcan, à ses vergers, et surtout à ses habitants, affirme H’Thuong, vice-présidente du comité populaire communal.

«Notre point fort tient au fait que nous avons, dans notre commune, beaucoup d’artisans et d’artistes qui préservent l’art du gong, le tissage de brocatelle, la vannerie et qui continuent de chanter des épopées. Je suis convaincue que le tourisme communautaire aura un bel avenir chez nous», déclare-t-elle.

Les premiers groupes de touristes sont venus et sont repartis contents. La population locale a pu vendre ses premières brocatelles et ses premières bouteilles d’alcool aux touristes et aux localités voisines. Le tourisme communautaire de Nâm Nung semble être parti sur les chapeaux de roue et la commune est en passe de devenir une destination incontournable pour les touristes désireux de découvrir le géoparc mondial de Dak Nông.-VOV/VNA