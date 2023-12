Hanoi (VNA) – MyDio, une nouvelle application ebook, ambitionne de promouvoir la culture nationale à l’étranger. Ce produit du groupe Viettel souhaite devenir la première plateforme numérique transfrontalière du Vietnam.

L'interface de la plateforme MyDio. MyDio contient 20.000 livres, dont 70% vietnamiens. Photo : CTV L'interface de la plateforme MyDio. MyDio contient 20.000 livres, dont 70% vietnamiens. Photo : CTV

Pour les élèves et les étudiants, les livres représentent une dépense considérable, mais l’émergence du numérique dans le monde du livre a révolutionné les modèles de lecture.

Au lieu d’acheter des livres papier assez cher, les lecteurs peuvent les écouter ou télécharger la version numérique sur différentes plateformes et applications. MyDio est une application ebook (livre numérique) élaborée par Viettel Telecom en 2022. Malgré son récent lancement, cet outil figure déjà parmi le Top 3 des applications d’audio livre les plus populaires au Vietnam.

"Avant MyDio, nous avions déployé des plateformes de musique. En 2022, nous avons créé MyDio pour diversifier nos produits et développer les services mobiles", a informé le directeur général adjoint de Viettel Telecom, Nguyên Trong Tinh.

MyDio contient 20.000 livres différents, dont 70% sont vietnamiens. Il intègre également 15.000 contenus de podcast (fichiers audio ou vidéo). "Nous accordons une grande importance à la sélection des livres représentant des éléments éducatifs et culturels conformes aux mœurs, coutumes, habitudes et attentes des Vietnamiens. Pour les livres sociologiques, économiques et scientifiques, les œuvres étrangères sont plus prisées", a-t-il fait savoir.

Thuy Quynh est une employée de bureau à Hanoï, elle n’a pas beaucoup de temps pour lire des livres papier. Le format du livre audio lui correspond donc parfaitement. "Chaque jour, je consacre entre 30 minutes et une heure pour écouter des livres sur MyDio. Son contenu est substantiel et m’a ouvert des perspectives différentes de vie. Grâce à MyDio, j’ai pris goût à l’audio-lecture", a-t-elle confié.

Depuis sa création, MyDio est rapidement devenue l’une des trois applications d’audio-livre les plus populaires, suivant Fonos et VoizFM, avec un revenu mensuel d’environ un milliard de dôngs.

Anti-plagiat

Comme d’autres entreprises d’édition numérique, Viettel Telecom lutte contre le plagiat et la violation du droit d’auteur, qui risquent de compromettre l’intégrité du secteur du livre dans sa globalité. Selon Nguyên Trong Tinh, la question des plateformes frauduleuses persiste depuis des années et nécessite des solutions pour la résoudre. Si l’on recherche le mot-clé "livre audio" sur le Net, de nombreux résultats sont donnés, parmi lesquels figurent des sites web violant le droit d’auteur. La lutte contre le plagiat est un combat de longue haleine.



"Nous utilisons des outils technologiques avancés pour protéger les contenus numériques, ainsi que les droits d’auteur des livres présents sur notre plateforme. En réalité, nous pouvons bloquer les contenus portant atteinte aux droits d’auteur, et ce blocage doit être conforme au cadre juridique. Nous proposerons au ministère de l’Information et de la Communication d’élaborer et renforcer des règles juridiques relatives à cette question. Nous espérons obtenir l’approbation des lecteurs en proposant des produits et services numériques légaux", a-t-il souligné.

MyDio est une application multifonctionnelle qui met à disposition non seulement des livres audio, mais aussi des podcasts et un réseau social. L’application tire parti de la puissance de l’intelligence artificielle (IA) en transformant la voix en texte (voice to text) et vice-versa. L’IA propose des produits aux utilisateurs selon leurs goûts, en se basant sur leurs lectures et leurs écoutes passées.

En 2024, Viettel Telecom ajoutera de nouvelles fonctionnalités à MyDio, telles qu’un animateur virtuel et la recherche intelligente. "Notre équipe, composée d’une centaine d’ingénieurs, travaille à perfectionner MyDio grâce à l’IA", a partagé Nguyên Trong Tinh. Le prix oscille entre 30.000 et 50.000 dôngs par mois, ce qui rend l’application accessible au plus grand nombre.

Dans un avenir proche, le fondateur de MyDio a l’ambition d’introduire ce produit dans d’autres pays, avec l’espoir de promouvoir la culture vietnamienne. Pour ce faire, Viettel Telecom perfectionne MyDio en vue de son introduction au Laos, au Cambodge, ainsi que dans d’autres pays partenaires. L’entreprise vise également à éduquer et à stimuler la lecture dans certains pays africains où le taux d’alphabétisation reste encore faible.

Le groupe Viettel investit dans 10 pays représentant un grand potentiel pour MyDio. "Nous créerons une feuille de route spécifique adaptée aux caractéristiques de chaque pays. Nous espérons que MyDio deviendra la première plateforme numérique transfrontalière du Vietnam", a-t-il conclu. – CVN/VNA