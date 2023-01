La Confédération du travail de Hanoï a organisé le programme "Soutenir les moyens de ramener chez eux des travailleurs en situation difficile pour fêter le Têt du Chat". Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Poursuivant des activités d'assistance aux travailleurs à l'occasion du Nouvel An lunaire, la Confédération du travail de Hanoï a organisé, le 19 janvier dans la zone industrielle de Thang Long, le programme "Soutenir les moyens de ramener chez eux des travailleurs en situation difficile pour fêter le Têt du Chat".

C'est la 15e année consécutive que le syndicat de la capitale à tous les échelons organise cette activité.

A cette occasion, les dirigeants de Hanoï et du Syndicat de la capitale ont offert des li xi (étrennes glissées dans de petites enveloppes rouges) aux enfants des ouvriers et formulé des meilleurs vœux du Têt aux familles des travailleurs.

Selon le président de la Confédération du travail de Hanoï, Pham Quang Thanh, en 2022, plus de 200 milliards de dongs (8,6 millions de dollars) ont été tirés du budget du Syndicat de la capitale pour assister plus de 130.000 travailleurs ; soutenir la réparation et la construction de 50 "abris syndicaux" (logements des travailleurs).

En particulier, à l'occasion du Têt traditionnel, la Confédération du travail de Hanoï a dépensé plus de 48 milliards de dong pour assister les travailleurs en situation difficile et fournir des moyens pour ramener 1.200 travailleurs chez eux (à Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh et à certaines provinces du Nord) pour fêter le Têt.

Selon la Confédération du travail de Binh Duong, pour le Têt du Chat, cette localité du Sud a décidé de tripler son financement par rapport à 2022 pour prendre en charge les travailleurs en situation extrêmement difficile.

Selon Nguyen Hoang Bao Tran, vice-présidente de la Confédération provinciale du travail, le Comité populaire provincial a décidé à offrir 46.500 cadeaux d’une valeur unitaire d’un million de dongs aux travailleurs en situation extrêmement difficile restant dans la province lors du Têt.

Binh Duong mobilise également des ressources pour prendre en charge le Têt des salariés souffrant d'une maladie grave, d'un accident du travail, ou d'une maladie professionnelle en s'absentant de chez eux pendant le Têt.

A l'occasion du Nouvel An lunaire, Binh Duong projette d'organiser de nombreuses activités culturelles et artistiques et de tirer des feux d'artifice au Réveillon à l'occasion du Têt.-VNA