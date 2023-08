Des travailleurs vietnamiens participent à la production de textiles et de vêtements sur le marché européen. Photo: baodautu.vn

Hanoï (VNA) - Les travailleurs qualifiés ou formés travaillant dans les pays européens peuvent gagner des milliers de dollars par mois.



Selon Nguyen Gia Liem, directeur adjoint du Département de la gestion des travailleurs à l'étranger (relevant du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales), les travailleurs vietnamiens dans les pays européens exercent principalement les métiers dans la production industrielle, la construction, l'agroalimentaire, le textile et l'agriculture. La majorité peuvent rester et continuer à travailler après l'expiration de leur contrat de travail s'ils trouvent un nouvel emploi légal. Le revenu minimum est d'environ 650 dollars/personne/mois. Le niveau de revenu sera plus élevé, jusqu’à des milliers de dollars, si le travailleur a de bonnes compétences ou a reçu une formation professionnelle.