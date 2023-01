Photo illustrée: VNA Photo illustrée: VNA

Hanoi (VNA) – Le Vietnam devrait faire face à moins de tempêtes et de dépressions tropicales en 2023 que les années précédentes, selon l'Administration météorologique et hydrologique du Vietnam.



Pour sa part, Le Département général de prévention et lutte contre les catastrophes naturelles, relevant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural (MARD), fait savoir que le pays a été frappé par 1.057 catastrophes naturelles l'année dernière. Le bilan total s’élevait à 175 morts et d'environ 828,55 millions de dollars de pertes économiques, en hausse respectivement de 1,6 fois et 3,4 fois en glissement annuel.



Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Le Minh Hoan, également vice-président permanent du Comité directeur national pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles, a souligné la nécessité de perfectionner le système juridique en la matière, afin de réduire les risques et les dommages causés par les catastrophes naturelles.



Les localités devraient développer des stratégies appropriées et des cartes d'alerte, assurer la protection des forêts et favoriser les investissements dans les projets de lutte contre le changement climatique. Sans oublier de garantir la qualité des alertes précoces pour prévenir et minimiser les dommages de manière proactive.



Afin d'améliorer les prévisions, le secteur hydrométéorologique a étendu à dix jours le délai de prévision météorologique et d'alerte aux catastrophes naturelles.



La période de prévisions saisonnières a également été prolongée. Le secteur dispose d'un bulletin d'information sur les catastrophes naturelles, publié deux fois par an.



Les prévisions d'orages et de dépressions tropicales sont émises trois ou cinq jours à l'avance, les prévisions de fortes pluies deux ou trois jours à l'avance, et les avertissements d'orages de 30 minutes à deux heures à l'avance. De fortes vagues de froid sont prévues cinq à sept jours à l'avance. -VNA