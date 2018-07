La zone industrielle de Ba Thien II située au district de Binh Xuyen, province de Vinh Phuc. Photo: bathien2ip.vn



Vinh Phuc (VNA) - La construction d'une usine d’accessoires métalliques a été lancée dans la zone industrielle de Ba Thien II située dans le district de Binh Xuyen, province de Vinh Phuc (Nord).



Couvrant 40.000 m², l’usine TKR Manufacturing Vietnam représente un investissement total de 8,8 millions de dollars, financé par le groupe japonais TKR Corporation.



Elle devrait être mis en service au deuxième trimestre 2019. Une fois opérationnelle, elle sortira 6 millions de produits par an et créera 2.000 emplois locaux.



Ces derniers temps, de nombreuses entreprises japonaises ont investi dans la province de Vinh Phuc, créant plus d’emplois pour les jeunes travailleurs locaux.

Fin février 2018, Vinh Phuc recensait 278 projets d’investissement direct étranger (IDE) de 16 pays et territoires, cumulant plus de 4 milliards de dollars, dont 31 projets du Japon totalisant 816 millions de dollars. Vinh Phuc a également établi des partenariats avec des localités et organisations japonaises. -VNA