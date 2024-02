Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Les villes et provinces côtières dans l’ensemble du pays renforcent les mesures pour pouvoir faire retirer bientôt le " carton jaune " imposé par la Commission européenne (CE) contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) lors de son contrôle prévu en avril prochain.La province de Kien Giang (Sud) est la localité avec la plus grande flotte de navires de pêche du delta du Mékong. Par conséquent, la gestion des équipes de pêche a été fortement renforcée par le Comité populaire provincial et de nombreuses activités de sensibilisation ont été menées pour aider les pêcheurs à comprendre l'importance d'appliquer correctement la loi sur la pêche pour assurer leur subsistance à long terme.Les provinces de Ca Mau, Bac Lieu, Ben Tre et Ba Ria-Vung Tau (Sud) et plusieurs autres s’efforcent également de lutter contre la pêche INN , de faire retirer le « carton jaune » et de développer l’aquaculture.