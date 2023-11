Le port Ao Tien. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre vient de publier la décision 1279/QD-TTg concernant le plan de mise en œuvre de la planification de la province de Quang Ninh (Nord) pour la période 2021-2030, avec vision jusqu'en 2050.



Le plan vise à édifier une feuille de route pour la mise en œuvre de programmes et de projets afin de bien réaliser les objectifs, les tâches et les solutions énoncés dans la planification provinciale. Il permet en outre de déterminer les contenus, les moyens et ressources pour la mise en œuvre des programmes et projets concernés, d’élaborer des politiques et d’avancer des mesures concrètes pour attirer des ressources dans la réalisation de ladite planification.



Concrètement, d'ici 2025, le travail consistera à examiner, élaborer et ajuster les planifications urbaines et rurales et plusieurs autres pour qu’elles soient synchronisées avec la planification provinciale approuvée.



Un autre travail consiste à parachever les mécanismes et les politiques de développement et à promouvoir la connectivité régionale. En conséquence, d'ici 2025, il est nécessaire de se coordonner de manière proactive avec les ministères, les organes du ressort central et les localités du delta du fleuve Rouge, pour édifier et perfectionner les institutions de cette région, identifier des projets clés tels que la construction de mécanismes et de politiques pilotes pour mettre en place la zone de coopération économique transfrontalière Vietnam-Chine (à Quang Ninh), l’élaboration des mécanismes et politiques pilotes pour développer la zone économique de Van Don, la modification des limites de la zone tampon patrimoniale de la baie de Ha Long, la préparation d’un dossier sur l'ensemble des reliques et paysages de Yen Tu - Vinh Nghiem - Con Son, Kiep Bac, pour le soumettre à l’UNESCO en vue d'une inscription au patrimoine mondial…



Il faut donner la priorité à la mise en œuvre de projets stratégiques d'infrastructures de transport, qui sont susceptibles de promouvoir les liens régionaux et intra-régionaux associés aux corridors de développement économique (Corridor économique Lao Cai - Hanoï - Hai Phong - Quang Ninh; corridor économique Lang Son - Hanoï - Hai Phong - Quang Ninh; corridor économique côtier depuis Mong Cai, Quang Ninh, à Ca Mau).



Il faut en outre privilégier des projets d’infrastructures en matière de santé, d’éducation, de culture, de sport et de bien-être social, ainsi que ceux d’infrastructures techniques urbaines.



De même, il est important de continuer à accorder la priorité aux investissements dans la modernisation des infrastructures au service de l'irrigation, la consolidation et la construction de digues, l'approvisionnement en eau et du drainage, pour répondre aux besoins de développement socio-économique, en garantissant le bien-être social, la défense, la sécurité, la prévention et le contrôle des risques de catastrophes naturelles, l'adaptation au changement climatique.



Selon la planification, les secteurs et domaines prioritaires pour attirer les investissements sont, entre autres, le système portuaire, les ports fluviaux intérieurs, les infrastructures logistiques; les infrastructures des zones et clusters industriels; la transformation et la fabrication utilisant la haute technologie; les zones agricoles, sylvicoles et aquacoles appliquant des technologies de pointe; le développement de l’électricité; l’approvisionnement en eau propre; les infrastructures pour l'éducation, la santé, la culture, les sports, l'environnement, le commerce et les services.- VNA