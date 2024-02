Des dirigeants vietnamiens et délégués internationaux lors de la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires de l'UIP à Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Selon le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, le secteur diplomatique et des relations extérieures avaient réalisé en 2023 des réalisations d'importance historique, devenant un « point brillant » impressionnant dans tous les résultats et réalisations globaux du pays pendant la première moitié du 13e mandat du Parti.



Lors d’une interview accordée à la presse sur la diplomatie de l’Assemblée nationale en 2023 , Vu Hai Ha, membre du Comité central du Parti, président de la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale, a rappelé que l’année dernière, de nombreuses activités diplomatiques avaient été mises en œuvre, notamment par les hauts dirigeants.



Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, a rendu visite à des partenaires importants, des partenaires stratégiques, des partenaires stratégiques globaux et des amis traditionnels en Amérique latine et en Afrique, a-t-il précisé, ajoutant que les activités diplomatiques des dirigeants de l'Assemblée nationale en général, du président et des vice-présidents de l'Assemblée nationale en particulier, avaient contribué à approfondir les relations entre le Vietnam et d'autres pays, ainsi que celles entre l’organe législatif vietnamien et les parlements d’autres pays.



En outre, les activités diplomatiques des Commissions de l'Assemblée nationale, des groupes parlementaires d'amitié, des groupes de jeunes députés et de femmes députées de l'Assemblée nationale et des agences relevant du Comité permanent de l'Assemblée nationale, se sont déroulées de manière très dynamique, a-t-il poursuivi.



En plus de l'échange d'expertise et d'expériences professionnelles, les activités ont contribué à promouvoir les relations entre l'Assemblée nationale vietnamienne et les organes législatifs d'autres pays, a-t-il affirmé.



Pour les forums multilatéraux, Vu Hai Ha a souligné que le Vietnam avait présenté plusieurs initiatives lors de la 44e Assemblée générale de l'AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly - Assemblée interparlementaire de l’ASEAN) en Indonésie, lesquelles avaient été très appréciées d’amis internationaux.



Le président de la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale a également cité les contributions du Vietnam à l’Union interparlementaire (UIP), l’organisation de la 14e réunion du Groupe consultatif de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA Caucus 14) à Phu Quoc, et en particulier, la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires de l'UIP à Hanoï.



Selon lui, la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires de l'UIP, accueillie par l’Assemblée nationale vietnamienne, a continué à illustrer la participation active, proactive et responsable du Vietnam à l'Union interparlementaire (UIP), tout en montrant la priorité et l’attention particulières du Vietnam envers la jeunesse et les problèmes mondiaux de la jeunesse d'aujourd'hui.



S’agissant des orientations et activités clés des activités diplomatiques de l'Assemblée nationale dans les temps à venir, Vu Hai Ha a déclaré qu’en 2024, les activités diplomatiques du Parti et de l'État en général, et celles de l'Assemblée nationale en particulier, devraient mettre en place de manière active et proactive les cadres relationnels établis en 2023. Objectif: assurer un environnement pacifique et stable pour le développement national et atteindre les objectifs de développement fixés par le 13e Congrès national du Parti.-VNA