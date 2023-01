Photo d'illustration/mekongasean

Hanoï (VNA) - Alors que de nombreuses prévisions sur les difficultés entourent le secteur vietnamien du textile-habillement cette année, Mirae Asset soulève tout de même des points positifs pour soutenir l'exportation vers les principaux marchés.

L'économie mondiale et la demande de produits textiles sur les principaux marchés d'exportation du Vietnam devraient chuter.

Cependant, Mirae Asset voit un point positif en cette année 2023: certains produits vestimentaires commenceront à bénéficier d'une exonération de taxe à l'importation dans l'UE dans le cadre de l'accord EVFTA. Cela soutient en partie l'exportation vers le marché européen dans le contexte où la part de marché des produits vietnamiens n'est que d'environ 4%.

De plus, l’accord CPTPP soutiendra les produits vietnamiens sur de nouveaux marchés potentiels tels que le Canada et le Mexique. Selon le Département général des douanes, les exportations textiles du Vietnam vers ces deux marchés ont connu une forte croissance au cours des 11 premiers mois de 2022, estimées à 1,23 milliard et 162,5 millions de dollars, respectivement en hausse de 50% et 82% en un an.

Avec ces prévisions, Mirae Asset estime que les exportations de vêtements du Vietnam en 2023 augmenteront encore légèrement, de 2%.

Côté fibres textiles, avec sa dépendance vis-à-vis du marché chinois, les exportations vietnamiennes devraient stopper la forte baisse en 2023 grâce au fait que la Chine commence à réduire ses mesures de blocus pour aider ses activités de production à revenir à la normale.

Cependant, la demande mondiale de textile-habillement sera confrontée à des difficultés, ce qui entraînera une reprise instable de la filière de fibres textiles. Par conséquent, selon les prévisions de Mirae Asset, la valeur des exportations en 2023 devrait se dégrader avant que la consommation ne génère des signaux plus positifs. - CPV/VNA