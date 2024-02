Économie Les agences d'audit vietnamiennes et suédoises renforcent leur coopération Une délégation du Bureau national d'audit du Vietnam (SAV), dirigée par le vice-auditeur général Bui Quoc Dung, a visité les 29 et 30 janvier le Bureau national d'audit suédois (NAO) après avoir assisté à la 22e réunion du groupe de travail sur l'audit environnemental (WGEA) de l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle (INTOSAI) en Finlande.

Économie Infographic En 2023, l’e-commerce vietnamien a connu une croissance de 25% En 2023, l’e-commerce vietnamien a atteint 20,5 milliards de dollars en taille de marché, soit une augmentation de 25% sur un an. Ce résultat montre que ce secteur s'affirme de plus en plus comme une composante importante de l'économie numérique du Vietnam, crée un moteur le développement économique et mène la transformation numérique des entreprises.

Économie L'Université militaire de la culture et des arts exhortée à contribuer davantage au développement culturel national Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté l'Université militaire de la culture et des arts, basée à Hanoï, à jouer un rôle plus actif dans la préservation et le développement durable de la culture traditionnelle, lors de sa visite à l'Université le 31 janvier.