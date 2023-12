Dialogue sur les affaires vietnamiennes à l'étranger et l'envoi de travailleurs à l'étranger. Photo: VNA Dialogue sur les affaires vietnamiennes à l'étranger et l'envoi de travailleurs à l'étranger. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Un dialogue sur les affaires vietnamiennes à l'étranger et l'envoi de travailleurs à l'étranger a été organisé le 5 décembre par le Comité des affaires vietnamiennes à l'étranger et le Département du travail, des invalides et des affaires sociales de Hô Chi Minh-Ville.L'événement, en personne et en ligne, a offert un lieu aux experts et aux représentants des agences diplomatiques, des organismes de gestion de l'État, des entreprises et des communautés vietnamiennes à l'étranger pour partager leurs expériences en vue de construire un réseau de soutien étendu et durable, des mécanismes offrant un meilleur soutien en faveur des Vietnamiens vivant et travaillant à l’étranger.Le chef du Comité municipal des affaires vietnamiennes à l'étranger, Vu Thi Huynh Mai, a souligné que l'envoi de travailleurs à l'étranger a contribué à créer des emplois, à augmenter les revenus, à accélérer la réduction de la pauvreté et le développement socio-économique de la localité, ainsi qu'à promouvoir l'image et la valeur du pays à la communauté internationale.Cependant, la coordination entre les agences diplomatiques vietnamiennes à l'étranger et les services publics chargés de l'exportation de la main-d'œuvre, ainsi que les entreprises impliquées dans l'envoi de travailleurs à l'étranger, ne s'est pas révélée efficace, a-t-elle déclaré, ajoutant que certaines organisations et entreprises impliquées dans ce travail ne répondent pas aux exigences.Pour surmonter les obstacles et offrir davantage d'opportunités à ceux qui participent au marché du travail étranger, il est nécessaire d'établir un canal de communication et de coopération efficace et durable entre les agences diplomatiques, les services publics, les organisations et les entreprises dans la gestion et la protection des droits des travailleurs vietnamiens, a souligné Vu Thi Huynh Mai.Les agences compétentes de la ville devraient tirer les leçons de l'expérience internationale pour améliorer la qualité des programmes et des projets en la matière, a-t-elle poursuivi.Selon la directrice adjointe du Bureau municipal du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Huynh Le Nhu Trang, les employeurs des marchés du travail traditionnels comme le Japon, Taiwan (Chine) et la République de Corée apprécient grandement les travailleurs invités vietnamiens pour leur diligence et leur rapidité d'adaptation.Selon Dinh Vinh Cuong, président du Groupe 365, il convient d'accorder une attention particulière à la formation et à l'amélioration des compétences en langues étrangères, des compétences professionnelles, du style de travail et de la sensibilisation culturelle des travailleurs. Sans oublier de garantir les droits et la sécurité des travailleurs à l'étranger.Ho Chi Minh-Ville doit élargir les marchés d'exportation de la main-d'œuvre, en ciblant les pays et territoires à revenus élevés, a déclaré Dinh Vinh Cuong.Les participants ont suggéré des politiques pour gérer les experts et les stagiaires, garantir les droits et la sécurité sociale des travailleurs vietnamiens à l'étranger. Ils ont également proposé des solutions pour améliorer les processus de recrutement et de formation des travailleurs, accroître le soutien judiciaire et la consultation des travailleurs, renforcer la coopération internationale dans ce domaine. -VNA