Hanoi (VNA) – Une bagarre s’est produite le 29 juillet à Phnom Penh, entraînant la mort d’un citoyen vietnamien de 35 ans, a rapporté l’ambassade du Vietnam au Cambodge.

Image extraite des vidéos prises par la caméra montrant la bagarre mortelle, à Phnom Penh, le 29 juillet. Source: Khmer Times

Les autorités cambodgiennes mènent une enquête pour clarifier l’incident et recherchent le suspect.En apprenant la nouvelle, l’ambassade a rapidement pris des mesures de protection des citoyens pour identifier la victime, conformément aux instructions du ministère vietnamien des Affaires étrangères.Il a également demandé à la partie cambodgienne d’enquêter sur cet incident et d’arrêter son auteur, et de travailler avec les agences nationales compétentes pour informer la famille de la victime et lui fournir des conseils sur les procédures pertinentes à suivre. – VNA