L'ancien président du Parti populaire révolutionnaire lao et ancien président lao, Khamtay Siphandon. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - A l'occasion du 100e anniversaire de Khamtay Siphandon, ancien président du Parti populaire révolutionnaire lao et ancien président lao (8 février 1924 - 8 février 2024), le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong et le président Vo Van Thuong ont envoyé ce mercredi leurs messages de félicitations.



"Le Parti, l'État et le peuple du Vietnam apprécient hautement vos contributions en termes d'efforts, d'intelligence et de rôle important dans l’œuvre révolutionnaire lao ainsi que dans la consolidation et le renforcement de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples du Vietnam et du Laos", ont écrit les dirigeants vietnamiens.



Le leader du PCV Nguyên Phu Trong et le président Vo Van Thuong souhaitent à Khamtay Xiphandon et à son épouse, bonne santé, bonheur, longévité et contributions, aux côtés des dirigeants du Parti et de l'État du Laos, à la direction du peuple laotien pour continuer à obtenir de nombreuses, nouvelles et plus grandes réalisations dans l’œuvre de renouveau, de défense et d’édification du pays, contribuant ainsi à mettre en œuvre avec succès la Résolution du 11e Congrès du Parti populaire révolutionnaire lao, d'édifier avec succès un Laos pacifique, indépendant, démocratique, unifié et prospère, conforme aux objectifs socialistes.



Le Parti, l'État et le peuple du Vietnam s'uniront au Parti, à l'État et au peuple du Laos pour protéger, préserver et cultiver les relations de solidarité spéciale entre les deux nations, qui se développeront de plus en plus dans tous les domaines, dans l’intérêt commun, contribuant au maintien de la paix dans la région et dans le monde. -VNA

