En 2023, surmontant les fluctuations de l'économie mondiale ainsi que les contraintes internes, l'économie vietnamienne poursuit sa tendance à la reprise, l'inflation est sous contrôle et les grands équilibres sont garantis. Le Vietnam figure dans le groupe des économies ayant la croissance du PIB la plus élevée de la région et du monde. Cela constituera une base importante pour permettre à l’économie nationale de connaître de nouveaux développements en 2024.