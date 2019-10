Photo d'illustration: Internet

Hanoï (VNA) - Le Vietnam est devenu l'un des meilleurs endroits où vivre et travailler pour les étrangers, se classant au deuxième rang mondial après Taïwan (Chine), selon un sondage d’Expat Insider publié par InterNations.

Selon Expat Insider, “il semble qu’il n'y a pas de meilleur endroit au monde que le Vietnam en termes de deux critères: finances personnelles et travail à l'étranger, avec des améliorations en termes de qualité de la vie ainsi que de facilité d'intégration et de stabilité”.



Plus précisément, concernant les finances personnelles, le Vietnam arrive en tête, 81% des étrangers se déclarant satisfaits de leur situation financière, qui est supérieure à la moyenne de 64% du monde.



81% conviennent que leur revenu est suffisant et même plus que nécessaire pour couvrir leurs dépenses quotidiennes.



Sur le travail à l'étranger, le Vietnam se classe au premier rang mondial en termes de perspectives de carrière et de satisfaction au travail.



En ce qui concerne les critères de facilité d'intégration, le Vietnam occupe la 5e position en termes de convivialité, 64% des personnes interrogées déclarant qu’il est très facile de se lier d'amitié avec les habitants, soit 1,5 fois plus que la moyenne mondiale.



Ces facteurs positifs ont aidé le Vietnam à atteindre 16 places dans les critères de facilité d'intégration.



Le critère de qualité de vie est passé du 51e rang l'an dernier au 42e cette année. Cependant, de nombreuses personnes ont déclaré ne pas être satisfaites de la santé, du bien-être et de la vie numérique au Vietnam. En outre, les infrastructures de communication sont encore inadéquates. -CPV/VNA