Photo . VNA

Hanoï (VNA) – Pour attirer davantage de touristes internationaux et stimuler le développement socio-économique, le Vietnam a adopté le 24 juin une nouvelle loi dans le cadre des récents changements de sa politique d'immigration, selon un article publié sur le site touristique allemand reisetopia.de Avec une nette majorité, l'Assemblée nationale du Vietnam a adopté la Loi modifiant et complétant un certain nombre des articles de la Loi sur l'entrée, la sortie des citoyens vietnamiens et la Loi sur l'entrée, la sortie, le transit et la résidence des voyageurs étrangers au Vietnam.Selon l'article, le gouvernement vietnamien assouplit les règles d'entrée, simplifiant ainsi les procédures et favorisant la liberté de voyage. Cela est une bonne nouvelle pour tous ceux qui souhaitent visiter le Vietnam.Plus précisément, l'Assemblée nationale a donné son feu vert pour prolonger la validité du visa électronique de 30 jours à 90 jours et même permettre aux visiteurs de multiples entrées. En outre, les citoyens pour lesquels le Vietnam a unilatéralement renoncé à l'obligation de visa, bénéficient désormais d'un séjour temporaire prolongé de 45 jours. Pour les Allemands, cela signifie une amélioration significative par rapport à la règle actuelle des 15 jours.Les nouvelles réglementations d'entrée au Vietnam devraient entrer en vigueur à la mi-août.Le Vietnam propose actuellement des visas électroniques pour les citoyens de 80 pays et territoires, principalement pour 30 jours, et des exemptions de visa pour les ressortissants de 25 pays.En vertu de la nouvelle loi, le gouvernement a le pouvoir d'établir une liste des pays et des régions dont les citoyens sont éligibles au visa électronique prolongé, ainsi qu'une liste des postes frontaliers internationaux permettant aux étrangers d'entrer et de sortir du pays avec les visas électroniques. Ce changement signifie que les titulaires d'un visa électronique auront la liberté d'entrer au Vietnam plusieurs fois en un seul voyage sans avoir à demander un nouveau visa à chaque fois.Le tourisme mondial se redresse rapidement depuis la pandémie de COVID-19. Si le niveau pré-Covid a déjà été atteint dans différents pays, le Vietnam est à la traîne. Les règles d'entrée assouplies devraient changer cela à partir de la mi-août prochain. Selon le dernier rapport du Bureau général des statistiques (GSO), le Vietnam a connu une augmentation notable des arrivées internationales avec près de 4,6 millions de visiteurs au cours des cinq premiers mois de 2023, soit une augmentation de 12,6 fois par rapport à la même période de l'année précédente.Malgré cette croissance impressionnante, les arrivées de touristes au cours des cinq premiers mois de 2023 ne représentaient toujours que 63% des arrivées de 2019. Le Vietnam n'a pas atteint son objectif annuel de 2022 d'accueillir 5 millions de visiteurs étrangers, enregistrant seulement 3,66 millions d'entrées. Pour l'année en cours, le Vietnam s'est fixé pour objectif 8 millions de visiteurs étrangers grâce à la mise en œuvre de la nouvelle politique des visas.Le gouvernement espère que les réglementations d'entrée assouplies offriront aussi de meilleures conditions aux investisseurs internationaux pour délocaliser des sites ou des installations de production au Vietnam. D'autre part, la réglementation vise à stimuler la croissance du secteur du tourisme afin que le Vietnam puisse retrouver son statut de destination de voyage attrayante en Asie du Sud-Est. -VNA