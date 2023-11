Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé lundi 13 novembre à Hanoi son souhait que les entreprises japonaises, dont le groupe Marubeni, tirent parti des opportunités pour accroître leurs investissements dans les secteurs prioritaires du Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) reçoit le PDG de Marubeni, Kakinoki Masumi, à Hanoi, le 13 novembre. Photo: VNA Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) reçoit le PDG de Marubeni, Kakinoki Masumi, à Hanoi, le 13 novembre. Photo: VNA

Recevant le PDG de Marubeni, Kakinoki Masumi, le chef du gouvernement a fait savoir que le Vietnam se concentre aujourd’hui sur la stimulation de l’innovation, de la transformation numérique et la transformation verte, du développement des énergies renouvelables et du commerce électronique.En ce sens, le dirigeant vietnamien a exprimé son espoir que Marubeni propose des mécanismes pour soutenir le Vietnam dans la formation des ressources humaines, le transfert de technologie et les expériences de gestion dans les domaines susmentionnés.Il a également recommandé au groupe japonais d’accélérer la promotion commerciale, de connecter les entreprises et de stimuler les exportations vietnamiennes de produits industriels, agricoles et aquatiques, tout en soutenant la connexion entre les chaînes d’approvisionnement des deux pays pour participer aux chaînes d’approvisionnement mondiales.De même, il a exhorté Marubeni à continuer à promouvoir sa coopération avec des partenaires vietnamiens pour renforcer la coopération dans les domaines de l’industrie énergétique tels que l’éolien, le solaire et la biomasse; à accroître son soutien au Vietnam dans la transition vers l’énergie verte et propre et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, afin de contribuer à approfondir les relations vietnamo-japonaisesLe Japon est le principal partenaire économique du Vietnam, le plus grand fournisseur d’aide publique au développement, le deuxième partenaire en matière de coopération en matière de travail, le troisième en matière d’investissement et de tourisme et le quatrième en matière de commerce, a-t-il indiqué.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que la communauté vietnamienne au Japon, forte d’environ 500.000 personnes, constituait le deuxième plus grand groupe d’étrangers dans ce pays d’Asie de l’Est et contribuait effectivement au développement socio-économique du Japon.D’autre part, il a souligné le redressement de l’économie vietnamienne, la stabilité macroéconomique, le contrôle de l’inflation, la dynamique de croissance et l’assurance des grands équilibres de l’économie comme une base importante pour les activités d’investissement et de commerce japonaises au Vietnam.Il a salué le plan de développement futur de Marubeni au Vietnam, y compris les projets de centrale à gaz O Mon II, de centrale à gaz naturel de Quang Ninh, de parcs éoliens et solaires, la construction de parcs industriels et d’usines de transformation des aliments, des produits sylvicoles et des matières premières destinés à l’exportation, ainsi que les projets de villes intelligentes.Le dirigeant a réaffirmé les efforts du Vietnam pour améliorer son environnement des affaires, en créant de meilleures conditions pour les investisseurs étrangers; protéger les droits et les intérêts légitimes des investisseurs; et répondre aux demandes en matière d’infrastructures et d’énergie, tout en étant disposé à résoudre les difficultés des entreprises, dans un esprit de «bénéfices harmonisés et de risques partagés».Kakinoki Masumi a pour sa part souligné que le groupe japonais considère le Vietnam comme un marché important en Asie et que les activités de Marubeni se concentrent sur des domaines tels que l’importation et l’exportation, la construction de centrales thermiques, l’industrie, la transformation des produits alimentaires, de l’habillement et du textile.Il a fait savoir que Marubeni a investi environ 90 milliards de yens au Vietnam depuis 1991 et continuera à investir des milliards de dollars dans des projets au Vietnam dans sept domaines, tels que l’énergie, la transformation et l’exportation de marchandises, le développement des infrastructures. – VNA