Hanoï, 8 février (VNA) - Les marchés constituent une caractéristique unique de chaque zone rurale à l'approche du Nouvel An lunaire (Têt), car ils portent des valeurs culturelles traditionnelles et sont profondément imprégnés de l'âme de la campagne vietnamienne.L'atmosphère palpitante d'un nouveau printemps pouvait être ressentie le plus clairement sur les marchés de campagne avant le Têt, imprégnés des valeurs culturelles traditionnelles typiques de leurs localités et régions.Par conséquent, les gens ne viennent pas nécessairement sur ces marchés pour faire du shopping mais pour profiter de l’atmosphère chaleureuse du Têt dans leur ville natale.Contrairement aux jours de marché normaux, où la demande de shopping augmente souvent avant la plus grande fête traditionnelle, les jours de marché du Têt à la campagne durent souvent du 23ème jour au matin du 30ème jour du dernier mois lunaire de l'année.Ces jours-là, les femmes nettoient l'autel familial, décorent les maisons, achètent de la nourriture et préparent des plateaux de cinq fruits – toutes des préparations typiques du Têt. Pendant ce temps, les jeunes enfants sont ravis de suivre leurs parents au marché pour acheter de nouveaux vêtements, fruits et confiseries.Les marchés du Têt à la campagne sont de vastes espaces remplis d’une large gamme de produits. Des produits agricoles cultivés par les locaux ou provenant d'autres endroits y sont apportés, notamment du riz gluant et des feuilles de « dong » pour faire des gâteaux « chung » – un plat emblématique du Têt, des échalotes marinées aux bananes et aux noix d'arec. Ceux-ci sont à la fois frais et beaucoup moins chers que dans les zones urbaines, ajoutant ainsi à la diversité des produits à vendre.Les stands sur ces marchés sont simples, avec des vendeurs assis sur des tabourets bas ou à même le sol et présentant leurs produits sur une bâche ou dans des paniers devant eux.Non seulement ils servent de lieux d'échange de marchandises, mais les marchés du Têt sont également des lieux où les gens viennent partager entre eux leurs histoires, à la fois heureuses et tristes, devenant ainsi un lien invisible qui rapproche les gens et renforce le bon voisinage. - VNA