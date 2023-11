Le secrétaire du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, Nguyên Tuong Lâm, reçoit le vice-président de la Commission de la jeunesse du Comité central du Parti du peuple cambodgien (PPC), Sean Borath. Photo: doanthanhnien.vn

Hanoï (VNA) – Le secrétaire du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, Nguyên Tuong Lâm, également vice-président permanent du Comité national de la jeunesse vietnamienne, a reçu le 16 novembre à Hanoï le vice-président de la Commission de la jeunesse du Comité central du Parti du peuple cambodgien (PPC), Sean Borath, également secrétaire d'État au ministère cambodgien de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports.



Sean Borath est également le chef de la délégation cambodgienne de la Commission de la jeunesse du Comité central du PPC pour assister à la Rencontre d'amitié des jeunes Vietnam – Cambodge 2023.



Nguyên Tuong Lâm s’est déclaré convaincu que les jeunes vietnamiens et cambodgiens continueraient à élargir leurs activités de coopération et d'échange, contribuant ainsi à préserver et à développer l'amitié des deux pays.



Il a exhorté les agences et organisations de la jeunesse des deux pays à continuer à promouvoir les activités de coopération, d'échange et de discussion afin d’accélérer la coopération entre les jeunes dans les mécanismes multilatéraux et bilatéraux.

Les délégués vietnamiens et cambodgiens. Photo: doanthanhnien.vn

De son côté, Sean Borath a déclaré espérer que les organisations de la jeunesse des deux pays continueraient à renforcer activement la sensibilisation des jeunes aux relations de bon voisinage, à l'amitié traditionnelle, à la coopération intégrale et la durabilité à long terme entre le Vietnam et le Cambodge, ainsi qu’à mettre en œuvre efficacement l'accord de coopération entre le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et la Commission de la jeunesse du Comité central du PPC pour 2023-2025.



Les deux parties ont convenu de maintenir leur solidarité, leur soutien et leur coopération étroite dans les activités d'échange et de coopération entre les jeunes dans la région et dans le monde, en particulier dans le cadre des mécanismes de coopération de la jeunesse de l'ASEAN. -VNA