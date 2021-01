Mai Châu Phuong et des élèves. Photo: VOV

Hanoï (VNA) - Enseignante de chimie au lycée Lam Son, l’un des meilleurs établissements de la province de Thanh Hoa (nord), Mai Châu Phuong a si bien transmis sa passion pour cette discipline que beaucoup de ses élèves ont été primés lors de concours internationaux prestigieux.



Enthousiaste et créative, Mai Châu Phuong a créé sa propre méthode d’enseignement afin de rendre cette discipline, réputée difficile, plus accessible et plus ludique. Sous sa tutelle, beaucoup d’élèves ont participé et remporté des prix lors de concours régionaux et mondiaux.



Nguyên Duc Anh est l’un d’entre eux : «Dans le laboratoire, Madame Phuong nous invite à découvrir la chimie par toutes sortes d’expérimentations. Ses explications sont toujours précises et claires. Elle cherche à adapter son cours au niveau de compétences de chacun d’entre nous. Grâce à elle, aujourd’hui, nous sommes autonomes dans la recherche et prêts à affronter les épreuves les plus difficiles», dit-il.

Mai Châu Phuong lors d’une expérimentation. Photo : VOV



Aux fins de motiver la curiosité de ses élèves et de faciliter leur compréhension d’une formule, Mai Châu Phuong privilégie les travaux pratiques. Cette méthode permet aux élèves de manipuler des produits et substances chimiques et d’en observer les réactions.



Responsable depuis cinq ans de l’équipe d’élites en chimie du lycée, Mai Châu Phuong explique : «Les élèves qui participent aux concours nationaux et internationaux sont tous très intelligents et se démarquent très tôt. Il faut les identifier dès leur première année au lycée afin de leur proposer précocement une méthode qui les stimulera intellectuellement».



Deux de ses élèves ont obtenu la médaille d’or et un a remporté la médaille d’argent lors des Olympiades de chimie. Cinq autres ont gagné le premier prix du concours national pour les élèves d’élite et de la compétition de Création scientifique et technologique nationale. Ces résultats ont permis au lycée Lam Son de se distinguer à l’échelle nationale, affirme Chu Anh Tuân, directeur du lycée.



«Mai Châu Phuong est une excellente enseignante qui est capable d’appréhender rapidement le potentiel des élèves et de le stimuler. Elle est très respectée par ses collègues dans et à l’extérieur de la province de Thanh Hoa».



En 2020, Mai Châu Phuong a reçu l’Ordre du Travail, troisième classe, du chef de l’État pour ses contributions en faveur de l’éducation et du développement humain.-VOV/VNA