Hanoi, 14 novembre (VNA) - Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a reçu le 14 novembre à Hanoi, Mme Veronika Veits, directrice de la gouvernance internationale des océans et pêches durables de la Direction générale des affaires maritimes et de la pêche de la Commission européenne (CE).

Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung et Mme Veronika Veits, directrice de la gouvernance internationale des océans et pêches durables de la Direction générale des affaires maritimes et de la pêche de la Commission européenne (CE).

Elle a exprimé son impression sur les résultats obtenus par le Vietnam en suivant les recommandations de la CE concernant le règlement des recommandations de la Commission européenne relatives à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).



Celle-ci a informé l'hôte que la délégation d'inspection avait organisé plusieurs séances de travail avec des ministères, des agences et des localités côtières ces 10 derniers jours, au cours desquelles les deux parties ont discuté et échangé des informations en toute franchise.

Elle a déclaré que les ministères, les agences et les localités étaient conscients de leurs responsabilités alors que l'ensemble du système politique affirmait son engagement et sa ferme détermination à lutter contre la pêche INN.

Soulignant la nécessité de mobiliser les habitants dans les efforts déployés, elle félicité le Vietnam d'avoir mis en place un cadre juridique conforme aux pratiques internationales permettant de résoudre le problème, notamment la loi sur la pêche et les lignes directrices.

Selon elle, la délégation a suggéré au gouvernement, aux ministères, aux agences et aux localités de continuer à respecter scrupuleusement les lois en vigueur et à renforcer l'application de la loi.

La fin des exploitations illégales effectuées par les pêcheurs vietnamiens dans les zones maritimes étrangères est la clé de la levée du carton jaune imposé par la Commission européenne à l’importation de produits aquatiques vietnamiens, a expliqué Veronika Veits.

Pour y parvenir, elle a proposé d'installer rapidement des dispositifs de surveillance sur les navires de pêche, en particulier sur ceux de grande taille.

Elle a été d'accord à l’idée du vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung de restructurer les flottes de navires de pêche et d’encourager les pêcheurs à adopter l’aquaculture plutôt que l’exploitation en mer.

Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung, pour sa part, a souligné que le Vietnam plaidait pour le développement d’un secteur de la pêche moderne, durable et responsable, ainsi que mettre fin complètement à la pêche INN bientôt.

Il a affirmé que le Vietnam continuerait à élaborer des plans et des stratégies pour les différentes étapes afin de résoudre les problèmes existants en matière d’infrastructures et de sensibilisation des pêcheurs.

Il a déclaré que le gouvernement et le Premier ministre continueraient à diriger le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, tandis que les ministères et les agences concernés continueraient à affiner les cadres juridiques, en particulier la réglementation sur les sanctions applicables aux navires de pêche violés et le contrôle des navires étrangers qui importent du matériel de pêche.



Le vice-Premier ministre vietnamien a proposé que la CE soutienne la coopération en matière d’amélioration des capacités, d’assistance technique et de sensibilisation des pêcheurs à cet effort.

Il a également invité la délégation de la CE à soutenir les efforts actifs déployés par le Vietnam pour lever rapidement le «carton jaune» de l'avertissement concernant les exportations de produits de la mer du pays vers l'Union européenne. - VNA