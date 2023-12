Un magasin qui accepte les paiements par code QRIS (Photo : Jakarta Post)

Jakarta, 12 décembre (VNA) - La Banque d'Indonésie (BI) a signalé que le volume de transactions utilisant les codes QRIS (Quick Response Indonesian Standard) a dépassé son objectif d'un an.Fitria Irmi Triswati, directrice du département politique du système de paiement de la BI, a déclaré récemment que le volume des transactions QRIS de janvier à octobre 2023 avait atteint 1,6 milliard, dépassant l'objectif d'un milliard de transactions pour 2023.Parallèlement, le nombre d’utilisateurs de QRIS a atteint 43,44 millions, soit 99 % de l’objectif de 45 millions fixé pour cette année. Selon les statistiques, environ 92 % des 29,63 millions de commerçants du pays qui ont accepté le QRIS étaient des micro, petites et moyennes entreprises (MPME).Elle a ajouté que l'écosystème QRIS a continué à se développer et a été soutenu par la connexion croissante entre les organisateurs, qui comprennent 110 prestataires de services de paiement QRIS et quatre fournisseurs d'infrastructures de paiement.Arya Rangga Yogasati, directrice adjointe du département politique du système de paiement de BI, a noté que QRIS, lancé en 2019, joue un rôle important dans l'aide à l'inclusion financière, les micro-entreprises représentant 55 % des MPME utilisatrices de QRIS.Plus tôt, le gouverneur de la BI, Perry Warjiyo, a déclaré que la banque centrale continuerait d'étendre QRIS aux MPME ainsi que les retraits, transferts et dépôts d'espèces (QRIS TUNTAS).Pour renforcer la connectivité régionale des paiements, BI renforcera également l'utilisation de QRIS comme méthode de paiement numérique dans d'autres pays tels que Singapour, les Philippines et l'Inde.Jusqu'à présent, l'Indonésie a mis en place une coopération dans l'utilisation du QRIS avec la Malaisie et la Thaïlande. - VNA